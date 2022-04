Amministrative Monastero di Vasco, il vicesindaco: "Lascio spazio a nuove persone, ma sarò sempre disponibile come volontario"

"Come tutti voi saprete, il 12 giugno, i Monasteresi sono chiamati alle urne per rinnovare il Sindaco ed il Consiglio Comunale e, dopo quindici anni come Vice sindaco in questo Comune, è per me giunto il tempo dei saluti.

Sono stati anni molto intensi, impegnativi ed entusiasmanti. Sin dal primo giorno ho avvertito in maniera forte l’orgoglio e la responsabilità di rappresentare la nostra Comunità così come, sin da subito, in maniera altrettanto forte e sincera ho avvertito il vostro affetto, il vostro sostegno, la vostra stima che ho cercato di ripagare dedicandomi con totale impegno e dedizione alla collettività. Ricordo ancora l’emozione nel vedere l’altissimo numero di preferenze personali che mi sono state assegnate nelle ultime due tornate elettorali. Grazie!

Ci ho provato sempre, qualche volta con risultati apprezzabili, altre volte con risultati che non hanno soddisfatto neppure me, ma sempre con passione e con l’intento di assolvere il compito assegnatomi. Grazie a voi ho compreso che una comunità ha bisogno di rappresentanti presenti sul territorio che diano soluzioni ai problemi, ma che siano anche disponibili all’ascolto ed all’impegno disinteressato. Ed è proprio questo che ho cercato fin da subito. Ho provato a guadagnare la vostra fiducia instaurando un dialogo diretto e un confronto libero con chiunque, prestando attenzione ed ascolto, per quanto possibile, alle esigenze di tutti, senza preconcetti o chiusure. Non ho remore ad affermare che nel mio percorso, inevitabilmente, ho commesso degli errori e che, ovviamente, avrei potuto fare di più. Un ENORME grazie lo rivolgo a Giuseppe, una persona meravigliosa – ed un amico vero – con il quale abbiamo portato avanti tanti progetti e condiviso questo lungo percorso. Ancora ricordo l’entusiasmo e l’incredulità di quella mattina in cui mi telefonò per comunicarmi che mi avrebbe nominato Vice Sindaco, suo braccio destro. Ringrazio poi i Consiglieri, i colleghi Amministratori, i dipendenti comunali, i segretari e tutti i collaboratori esterni che, a vario titolo, mi hanno supportato. Di questa esperienza molti sono i ricordi che conserverò nel bagaglio, più prezioso, che porterò con me… ci sono le relazioni che ho costruito, le tante persone che ho conosciuto e stimato, le strette di mano e i sorrisi che ho ricevuto. Sono molto soddisfatto di aver contribuito, in prima persona, alla scelta del nuovo candidato Sindaco.

In questi anni ho imparato a conoscere e stimare Franco e sono sicuro che sarà in grado di svolgere il compito assegnatogli e portare avanti, nell’ottica della continuità, quel progetto di rinnovamento iniziato anni fa. A Franco ed a tutta la sua squadra faccio un grande in bocca al lupo! In questi ultimi mesi in tanti mi avete chiesto di proseguire questo percorso rinnovandomi la vostra fiducia, ma – seppur molto grato di questo caloroso affetto - ho deciso di farmi da parte per lasciare spazio a persone nuove che ringrazio sin d’ora per la loro disponibilità a mettersi in gioco e per il tempo che, nonostante gli impegni lavorativi, dedicheranno al servizio della Comunità. Sarò comunque disponibile a supportare, come volontario, le varie attività che verranno proposte per il nostro Paese. Grazie di cuore a tutti".

Giorgio Musso