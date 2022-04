Anche Argentera al voto: Monica Ciaburro al lavoro per un'unica lista all'insegna della coesione

Tra i Comuni al voto, il prossimo 12 giugno, c'è anche Argentera.

In cima al colle della Maddalena, al confine con la Francia, Argentera è stata al centro di vicende giudiziarie che si sono tradotte nella dichiarazione di dissesto finanziario e alla condanna del suo ex sindaco, assolto a Cuneo e condannato poi dalla Corte d’Appello di Torino a tre anni e quattro mesi, per turbativa d’asta e peculato.

Una situazione complessissima quella ereditata dal sindaco uscente Monica Ciaburro, eletta proprio il 12 giugno del 2017 con il 93,5% delle preferenze. Sindaco e parlamentare, ha tutta l'intenzione di ricandidarsi.

"Sto cercando di costruire un progetto di condivisione e coesione. Ho ereditato una situazione drammatica, quando nessuno voleva farsene carico. Ora ritengo che si debba lavorare ad una lista condivisa. Credo che l'obiettivo debba essere, per tutti, quello del bene di Argentera e della comunità. Faccio appello al senso di maturità e responsabilità".

Un appello, il suo, che potrebbe non essere accolto. In paese, infatti, si starebbe lavorando ad una seconda lista, la cui ufficializzazione arriverà probabilmente dopo Pasqua.