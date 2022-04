Roberta Robbione si candida sindaco con la lista civica "Uniti per Borgo"

È ufficiale. Dopo quasi 9 anni da vice sindaca e le dimissioni dalla maggioranza Beretta, Roberta Robbione si candida per la poltrona di primo cittadino a Borgo San Dalmazzo.

Le voci si rincorrevano da tempo e ora trovano conferma: "Ho deciso di candidarmi Sindaco in seguito alle tante sollecitazioni positive avute dai cittadini dopo le mie dimissioni. Sono ripartita con slancio ed entusiasmo anche grazie alla squadra di persone perbene, affidabili e oneste che stanno dando vita a questo nuovo progetto per la città. Noi ci concentriamo sul programma e sul futuro di Borgo, non ci interessano polemiche o scontri, quello che conta è solo l'impegno concreto per il bene della città. Ogni singolo progetto e iniziativa che ho svolto nel ruolo di assessore alla Cultura e al Bilancio sono stati portati avanti con onestà e serietà e questo sarà sempre il mio modo di lavorare".



Roberta Robbione, dipendente del Consorzio socio assistenziale del Cuneese, di 51 anni, è sostenuta dalla lista civica "Uniti per Borgo" composta da donne e uomini con esperienza e da giovani che desiderano mettersi al servizio della città.



"Un gruppo unito e coeso che ringrazio per l'entusiasmo, il lavoro e la dedizione che sta dimostrando. Raccoglie diverse anime presenti in città, con una collaborazione fattiva tra donne. Stiamo incontrando i cittadini, le associazioni e le varie realtà presenti in Borgo, il nostro è un programma condiviso e partecipato che parte proprio dalle esigenze della città. Continueremo a confrontarci con tutti perché il nostro vuole essere un progetto che tutti sentono come proprio per il rilancio della città", conclude la candidata.



La presentazione ufficiale della candidatura è prevista a fine aprile. Nei giorni di giovedì 28 aprile e 5 maggio la lista sarà presente al mercato cittadino per la raccolta delle firme a sostegno della candidatura e a disposizione dei cittadini.

Come avevamo anticipato, Roberta Robbione sfiderà l'ex sindaco Marco Borgogno che è stato invitato a candidarsi con il sostegno di una lista civica che fa riferimento all'area di centro destra.