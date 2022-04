Cuccioli, adulti, grandi, piccoli... il cane giusto per voi vi sta aspettando!

Oggi Il Rifugio di Fido a Pollenzo - LIDA sezione Alba Bra vi presenta alcuni dei suoi ospiti a 4 zampe.

Charlie è un giovane cane, già abituato a vivere in casa, con tanta voglia di correre e camminare… ora si sta specializzando anche nei giochi con la nostra volontaria Stefania. Ideale per chi ama le camminate in montagna e una vita dinamica.

I nostri cuccioli ospiti del rifugio, che stanno crescendo qui, non conoscono nulla, non hanno mai visto una casa, un giardino, non sanno cosa significhi avere qualcuno solo per loro. Troviamo una casa per loro: hanno tanto amore da regalare!

Stiamo cercando volontari che ci aiutino ad accompagnare i nostri cani in passeggiate ricreative: fatevi avanti numerosi!

Per visite e adozioni il Rifugio di Fido a Pollenzo è aperto al pomeriggio dal lunedì al sabato, dalle 14:30 alle 17.30

Via Langhe, 23 Fraz. Pollenzo Zona Industriale Bra

Tel. 366 2340946