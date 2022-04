Al S.Croce e Carle di Cuneo arriva il nuovo audiometro con rinforzo visivo [VIDEO]

Un audiometro con rinforzo visivo è stato donato da Fondazione CRC all’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle. Si tratta di uno strumento per lo studio delle ipoacusie in età infantile. Attraverso le immagini in movimento permette di rafforzare l’attenzione dei piccoli pazienti e valutare il loro riflesso condizionato ai suoni.

