Calcio: il Comune di Mondovì si complimenta con la Monregale per la promozione in Prima categoria

L’Amministrazione comunale di Mondovì si complimenta con la Monregale per la promozione in Prima categoria, giunta con ben quattro giornate di anticipo. All’indomani della vittoria contro il San Benigno (1-3), risultato che è valso la certezza matematica della vittoria del campionato di 2^ categoria, il Comune di Mondovì ha voluto esprimere la soddisfazione e il ringraziamento per il traguardo raggiunto dalla società del presidente Igor Bertone. Il messaggio giunge dall’assessore allo sport del Comune di Mondovì Luca Robaldo:

"Siamo davvero orgogliosi del risultato raggiunto, con così largo anticipo, da parte dei ragazzi della Monregale. Un successo che permette alla Società di accedere alla Prima Categoria ed ai tantissimi tifosi di gioire insieme a tutta la città. Al Presidente, al Direttivo, al Direttore ed al Mister vanno i complimenti dell'Amministrazione Comunale. Ai ragazzi l'abbraccio più forte!"