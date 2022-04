Volley A1F. Pistola spinge la sua Cuneo verso gara-2 con Novara: "Vogliamo chiudere positivamente una stagione importante" (VIDEO)

Cuneo, atto finale? In casa Bosca S. Bernardo si spera ovviamente che la stagione prosegua, anche se la realtà appare difficile dopo gara-1 con Novara. Regna comunque una grande serenità nella società piemontese alla vigilia del secondo match dei Quarti di Finale playoff con la Igor Gorgonzola: gli obiettivi d'inizio campionato sono stati raggiunti.

Le novaresi hanno vinto senza sconti gara-1, con un nettissimo 3-0 figlio di una grande partita della ragazze di Stefano Lavarini, ma anche di un'inguardabile Cuneo, mai scesa veramente in campo al PalaIgor. Anche per questo motivo si guarda con fiducia al match di martedì sera (20.30) al palasport di San Rocco Castagnaretta: fare peggio di sabato sarà difficile.

Una prestazione di livello forse non potrebbe essere sufficiente a Cuneo per portare la campionesse novaresi a gara-3, ma Signorile e compagne vogliono comunque lasciare un buon ricordo di fronte al pubblico amico, come coronamento di una stagione giudicata da tutti più che soddisfacente.

A poche ore dal fischio d'inizio, abbiamo incontrato il tecnico della Bosca S Bernardo, Andrea Pistola, al quale abbiamo chiesto che cosa è successo alla sua squadra nella partita di sabato sera al PalaIgor:

"Diciamo che la voglia di fare bene non l'abbiamo tramutata in modo giusto - racconta ai nostri microfoni -. Dall'altra parte della rete abbiamo trovato una squadra in gran forma, che non ci ha dato respiro per tutta la partita. A parte ciò, c'è stato molto demerito da parte nostra: dovevamo affrontare il match con più coraggio e voglia di fare, invece abbiamo pensato solo a giocare una partita importante"

Come si resetta una prestazione simile in così poco tempo? "Non è semplice, ma ci proviamo. Abbiamo analizzato tutti insieme ciò che non ha funzionato, sia dal punto di vista tecnico-tattico sia di quello mentale. Vogliamo chiudere una stagione positiva nel miglior modo possibile".

Il tecnico biancorosso analizza poi la stagione intera della squadra: "La partenza falsa in casa ci ha dato una mazzata morale notevole. All'inizio abbiamo faticato, ma il gruppo è stato sempre coeso".

Circa il suo futuro sulla panchina biancorossa: "Pensiamo prima alla partita con Novara, poi faremo le considerazioni del caso".

L'intervista completa nel video a seguire.