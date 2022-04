Volley A2M. Cuneo, colpo di mercato per i playoff! Arriva l'opposto della nazionale croata Leo Andric?

Ad una settimana dall'inizio dei playoff, in casa BAM Acqua S. Bernardo Cuneo sta per uscire una notizia bomba.

Ormai è ufficiale: la squadra allenata da Roberto Serniotti si rinforzerà in vista della parte più importante della stagione con l'acquisto di un nuovo giocatore. Lo ha annunciato il palleggiatore Matteo Pedron nel corso della trasmissione "After Hours, la SuperLega di notte", condotta da Andrea Brogioni ed Andrea Zorzi, sul canale YouTube della Lega Pallavolo serie A.

Incuriositi ed anche un po' presi alla sprovvista, i due conduttori hanno chiesto al regista cuneese di chi si tratti, ma "Pedro" si è limitato a dire che la società lo annuncerà nella giornata di lunedì 11 aprile.

Sono due i nomi che circolano nell'ambiente, pezzi d'artiglieria pesante, ed entrambi ricoprono il ruolo di opposto.

Il primo nome, forse anche il più accreditato, è l'opposto della nazionale croata Leo Andric, classe 1994, ex giocatore di Perugia nella SuperLega, del Nizza nella Ligue 1 francese e miglior realizzatore della SuperLiga russa con la squadra dell'ASK durante la stagione appena conclusa. Uomo chiave della nazionale serba dal 2015, con la quale ha conquistato la medaglia d'oro all'European Silver League 2018, venendo premiato sia come MVP che come miglior opposto.

In lizza, anche se nelle ultime ore nel borsino le sue quotazioni sembrano in discesa, anche l'ex opposto di Trento e Modena, quest'anno impegnato nel campionato giapponese, Luca Vettori. Il "Vetto" non ha bisogno di presentazioni tra gli appassionati del volley italiano: con la maglia azzurra nel 2015 si aggiudica la medaglia d'argento alla Coppa del Mondo e quella di bronzo al campionato europeo, nel 2016 quella d'argento ai Giochi della XXXI Olimpiade e nel 2017 l'argento alla Grand Champions Cup.

Qualunque sia il nome che arricchirà la rosa della BAM Acqua S. Bernardo, una cosa è certa: Cuneo fa sul serio, e non vuol lasciare davvero nulla d'intentato per conquistare la promozione in SuperLega.