Volley femminile A1: Bosca S.Bernardo Cuneo, vincere Gara 2 per riaprire la serie dei quarti

Il netto k.o. in gara 1 non lascia alternative alla Bosca S.Bernardo Cuneo: martedì 12 in gara 2 (ore 20:30, diretta Rai Sport + HD e Volleyball World TV) serve una vittoria sulla Igor Gorgonzola Novara per allungare la serie dei quarti dei play-off a gara 3. Le gatte, consapevoli di non aver mostrato al Pala Igor il carattere e la determinazione che le hanno contraddistinte per tutta la stagione, non vogliono lasciare nulla di intentato e confidano nel supporto del pubblico di casa per cercare l’impresa. Biglietti disponibili online su www.liveticket.it fino alle ore 15:30 di martedì e in cassa dalle ore 19:00.

QUI BOSCA S.BERNARDO Nel pomeriggio di domenica 10 la Bosca S.Bernardo Cuneo si è ritrovata in palestra per una sessione di pesi e di tecnica ma anche e soprattutto per mettersi alle spalle la brutta sconfitta in gara 1 e preparare al meglio gara 2. Al di là delle difficoltà tecniche palesate al Pala Igor, che non hanno mai permesso alle gatte di impensierire le padrone di casa, in gara 2 ci vorrà un atteggiamento ben diverso rispetto a quello remissivo del primo atto. Dopo una buona partenza nel primo set, dovuta più ai demeriti di Novara che ai meriti di Cuneo, le gatte si sono trovate sempre a inseguire senza però la giusta convinzione: martedì, dunque, il primo passo sarà la consapevolezza di potersela giocare. Se i tre precedenti stagionali evidenziano bene quanto sia ampio il delta tra le due formazioni, è altrettanto vero che tra le mura amiche la Bosca S.Bernardo può e deve partire convinta di avere i mezzi per cercare il colpo grosso e portare la serie a gara 3.

ANDREA PISTOLA, ALLENATORE BOSCA S.BERNARDO CUNEO «Sabato eravamo troppo contratti: siamo stati attenti dal punto di vista tattico, ma non abbiamo avuto il coraggio di rischiare. Domani dovremo avere la consapevolezza che per essere competitivi contro una formazione che ci è superiore per esperienza, fisicità e dal punto di vista tecnico servirà un briciolo di spregiudicatezza. In gara 1 le quattro squadre meglio classificate hanno vinto senza grossi problemi, mostrando che la differenza di valore c’è e che per colmarla serve avere qualcosa in più a livello di mentalità. Per tutto l’anno la squadra ha dimostrato di avere carattere e una certa predisposizione a non mollare: mi auguro che le ragazze trovino le energie per fare una prestazione importante e riaprire la serie».

PROSEGUE LA PREVENDITA Continua online su www.liveticket.it fino alle ore 15:30 di martedì e presso la sede di Cuneo Granda Volley di via Bassignano lunedì dalle ore 9:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:30 e martedì dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 16:00 la prevendita per gara 2. I biglietti per la partita, compresa nell’abbonamento, saranno acquistabili anche in cassa dalle ore 19:00 di martedì.

IN VENDITA LE UOVA SOLIDALI DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DI SAN ROCCO All’ingresso del palazzetto sarà possibile sostenere l’asd Amici di San Rocco acquistando uova di Pasqua solidali al cioccolato al latte o extra-fondente con un’offerta minima di € 12. L’associazione di San Rocco Castagnaretta (Cuneo) sviluppa e promuove iniziative a favore delle persone portatrici di handicap, con l’intento di migliorare la loro qualità di vita, accrescere la loro autonomia, realizzare attività in condivisione con persone ‘abili’. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Riccardo Lingua (338.2379784).

LE AVVERSARIE Gara 1 ha ribadito la qualità e la profondità del roster della Igor Gorgonzola Novara con Lavarini che nella fase finale del terzo set, con la partita ormai segnata, ha dato spazio a Bonifacio e Herbots, un vero e proprio lusso in panchina.

I PRECEDENTI Novara avanti 10-1; l’unico successo cuneese resta quello al tie-break del 26 dicembre 2018.

LE EX Tre, tutte tra le fila della Bosca S.Bernardo Cuneo: Elisa Zanette, a Novara nella passata stagione, Federica Stufi, che nel 2019 da igorina conquistò la CEV Champions League e Noemi Signorile, che vestì la maglia novarese nelle stagioni 2014/2015 e 2015/2016 vincendo anche una Coppa Italia.

COME SEGUIRE IL MATCH DA CASA L’incontro verrà trasmesso in diretta televisiva su Rai Sport + HD con il commento di Marco Fantasia e Giulia Pisani e in diretta streaming su Volleyball World TV (https://www.volleyballworld.tv/).