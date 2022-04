Volley giovanile: dopo 2 anni di stop ritorna nel monregalese il “Torneo della Ceramica”

Venerdì 15 aprile si alzerà il sipario sull’undicesima edizione del Torneo della Ceramica. Dopo uno stop lungo due anni, LPM pallavolo Mondovì è davvero felice di poter ospitare tantissime giovani atlete, per quello che vuole essere un evento “simbolo” della ripartenza. Le squadre, provenienti da Piemonte e Liguria, daranno vita ad un’edizione davvero attesa da tutti.

Saranno infatti ben 42 le formazioni che scenderanno in campo negli impianti sportivi siti a Mondovì, Vicoforte, Roccaforte, Villanova Mondovì, Frabosa e Chiusa Pesio. Quattro le categorie giovanili femminili: Under 12, Under 13, Under 14 ed Under 16. Tante poi le famiglie che seguiranno le partite. 130 gare in programma, tra venerdì e sabato, su 11 campi appositamente allestiti: numeri davvero alti, sintomo della voglia di tornare a divertirsi, ad incontrarsi.

“Siamo davvero felici di poter di nuovo ospitare tante ragazze, insieme alle loro famiglie, in quello che è sempre stato un evento sportivo simbolo del nostro territorio.” - commenta Alessandra Fissolo, presidente della Lpm pallavolo Mondovì - “Nel 2020 era tutto pronto, ma abbiamo dovuto chiamare gli iscritti, annullando la manifestazione. E’ un ricordo davvero brutto, che ci ha però insegnato il vero valore di questo tipo di eventi dedicato al settore giovanile. Spesso sottovalutiamo queste cose, ma quando siamo stati “bloccati” la mancanza dello spirito dello sport ci è mancato, tantissimo. Proprio per questo, non senza difficoltà, abbiamo fortemente voluto organizzare il Torneo della Ceramica 2022. Grazie quindi a tutti coloro che collaborarono per la riuscita di questa edizione, ai tanti volontari che aiuteranno nella due giorni e grazie alle società sportive che parteciperanno.”

Il fischio d’inizio è previsto alle ore 9.00 di venerdì mattina. Le gare si susseguiranno per tutta la giornata, per poi riprende nella mattinata di sabato. Le finali si svolgeranno sabato pomeriggio; seguiranno poi le premiazioni al PalaManera di Mondovì, alle ore 18.00 circa.

Tra la finalissima della categoria Under 16 e la cerimonia conclusiva, sempre al PalaManera, si effettuerà poi il sorteggio dei biglietti vincenti della “Lucky Volley - lotteria sotto rete”, il cui ricavato sarà destinato all’attività promozionale e giovanile della società rossoblu.