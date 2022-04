In sella ad una Bianchi degli anni '50 fino al santuario della Madonna del Colletto

Una piccola impresa all'insegna dell'amarcord. Altro che e-bike, bici in titanio leggerissime o marce.

Il cicloamatore cuneese Antonello Martucci, stamattina 11 aprile, è salito al Santuario della Madonna del Colletto (m 1308 s.l.m.) in poco meno di un’ora in sella ad una restaurata Bianchi con freni a bacchetta degli anni ’50 dal peso di 18 chili.

Si è trattato di un’ascesa all’insegna sia dell’amarcord per il mezzo epico, sia di una prestazione atletica non indifferente in quanto la salita di poco più di 6 chilometri, da Festiona presenta una pendenza media del 7,7% con una punta massima del 13%.

“Nei giorni scorsi mi ero allenato a più riprese dal versante di Valdieri zavorrando la mia city bike con un peso da 2 kg. Ho potuto constatare una buona condizione fisica e così ho deciso di tentare la salita con un mezzo sicuramente meno consono alla tipologia di percorso. Tutto è però andato per il meglio grazie alla spinta delle gambe e delle braccia, visto che ho percorso quasi tutta la salita in piedi sui pedali “en danseuse” come si dice in gergo. A metà percorso ho effettuato un ristoro presso la borgata Baut. L’ascesa è poi proseguita per il meglio.”