"Trovare pulito è un piacere, lasciare pulito è un dovere": a Dronero il successo della giornata PlasticFree

Una tonnellata di ferroso, 600 kg indifferenziato, 300 kg vetro e 100 kg plastica: è questo il risultato della PlasticFree a Dronero. Si sono dati appuntamento ieri, domenica 10 aprile, alle ore 14.30 dall'area industriale di Roccabruna (zona piscine) i circa 120 volontari che hanno aderito.



Esserci, con profonda volontà, impegno ed entusiasmo. Credere in un modo di agire, nella sua importanza e nel suo fare la differenza. Oltre agli adulti anche molti ragazzi e bambini, più due mascotte a quattro zampe!



Raggiunto ponte Olivengo, i partecipanti si sono diretti lungo la strada vecchia dei Tetti che conduce al Maira. In un'ampia zona di bellissimi alberi l'inizio della raccolta. Maglietta blu, guanti, sacchi ed altre attrezzature utili sono stati distribuiti da Flavia Faccia, referente provinciale PlasticFree Cuneo, e Nadia Bernardi, referente di zona e titolare del negozio Be Natural a Dronero. Con loro Carlotta Pellegrino e Silvia Ciaramella, referenti di Cuneo, Fabio Rancurello, referente di Boves, e Federico Mellano, referente di Centallo.



Un'immergersi nella natura che fin da subito ha bene mostrato l'incuria dell'uomo, con rifiuti di ogni tipo gettati a terra e l'imbattersi poi in una vera e propria discarica a cielo aperto. Davvero prezioso è stato l'aiuto della protezione civile, con 6 volontari e 2 mezzi messi a disposizione.



"Trovare pulito è un piacere, lasciare pulito è un dovere" è stato scritto su un cartello. L'intero ambiente ripulito ed al termine è stato piantato un pioppo, come simbolo del passaggio della PlasticFree, donato da Roagna Vivai - Garden Center Cuneo. Semi di fiori da piantare, utili ad attirare le api e gli altri insetti impollinatori, sono stati offerti in omaggio a tutti i partecipanti da Be Natural.



Per l'organizzazione della giornata importanti sono stati i supporter locali: Il Bottegone, l'associazione commercianti di Dronero e della Valle Maira, la Bottega Gentile di Cuneo, nonché naturalmente il comune di Dronero, Città di Dronero. Tra i volontari impegnati nella raccolta gli assessori Marica Bima e Maria Grazia Gerbaudo.



I sorrisi nonostante la tanta fatica e gli sguardi d'intesa. Una foto finale con le persone che hanno partecipato: le mani di tutti si sono alzate verso il cielo, davvero tanta la soddisfazione!