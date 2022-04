Alcuni brevi e semplici accenni alle fuel cell utilizzate sulle auto a idrogeno

Avevo definito il motore elettrico come il più efficiente in termini di rendimento rispetto a quelli tradizionali cosiddetti endotermici.

La scelta di mettere da parte i combustibili fossili e di ridurre l’utilizzo del metano (climalterante dieci volte superiore alla anidride carbonica), restringe il cerchio alla sola trazione elettrica. E due a oggi sono le opzioni per alimentare un motore elettrico: batteria e idrogeno.

L’idrogeno è in cima alla tavola periodica degli elementi, è un gas incolore, inodore, si presenta sotto forma biatomica ed è altamente infiammabile.

“L’idrogeno è l’elemento più leggero e abbondante dell’universo osservabile”

Ha un alto contenuto di energia per unità di massa, ma si tenga conto che 1 Kg di idrogeno a temperatura e pressione ambiente occupa un volume di oltre 11 metricubi.

Può essere immagazzinato e trasportato in forma liquida o gassosa. La sua combustione non produce emissioni.

Oggi l’idrogeno viene largamente usato nell’industria chimica per la produzione di fertilizzanti e nella raffinazione del petrolio in vari processi.

Gli usi energetici sono quasi inesistenti e sono concentrati soprattutto nell’industria spaziale.

Se è abbondante in natura però non si trova allo stato libero, cioè puro.

C’è un solo modo per ottenere idrogeno puro: staccarlo dalle molecole con cui è combinato.

E per fare ciò è necessario l’impiego di energia.

L’idrogeno può essere ottenuto dal metano o da altri idrocarburi con un impatto però pesante per le quantità di emissione di anidride carbonica, oppure può essere estratto dall’acqua scomponendola nei due elementi costitutivi ossigeno ed idrogeno attraverso il processo dell’elettrolisi (elettro - elettricità lisi -separazione).

La fonte per la produzione di energia elettrica necessaria alla separazione della molecola dell’acqua determina un colore assegnato all’idrogeno in funzione del diverso impatto delle emissioni di climalteranti.

Così avremo:

IDROGENO NERO quando viene estratto utilizzando corrente prodotta da combustibili fossili petrolio e carbone

IDROGENO GRIGIO è quello maggiormente prodotto oggi e viene estratto dal metano

IDROGENO VIOLA estratto dall’acqua usando corrente prodotta da centrale nucleare (emissioni praticamente zero)

IDROGENO VERDE utilizzo della corrente prodotta con impianto da energie rinnovabili

Risulta quindi evidente che i processi produttivi convenzionali basati sull’utilizzo di materie prime e combustibili fossili dovranno essere progressivamente dismessi.

Il solo cosiddetto idrogeno verde, senza emissioni di climalteranti può ricoprire un ruolo di primo piano come vettore energetico per la decarbonizzazione dei diversi settori energetico, industriale e della mobilità.

In passato l’elevato costo dell’energia prodotta da fonte rinnovabile era considerato il principale deterrente per lo sviluppo dell’economia dell’idrogeno.

Con la rapida decrescita del costo di produzione del fotovoltaico e dell’eolico, che ormai in diversi contesti risultano competitivi se non più economici di quelli a fonti fossili, e le recenti semplificazioni in fatto di autorizzazioni, le sfide da affrontare per questo vettore di energia sono oggi più che mai dipendenti da scelte politiche con impegni chiari e di prospettiva.

Breve e semplice accenno alle fuel cell utilizzate sulle auto a idrogeno.

L'idrogeno viene inviato dal serbatoio alle celle dove si combina con l'aria: l'incontro di idrogeno e ossigeno genera una corrente elettrica, una certa quantità di calore e vapore acqueo come unico prodotto di scarto.

Sono tanti i campi di applicazione e tanti sono gli investimenti in campo sull’idrogeno:

Idrogeno verde per l'industria

Generare elettricità con le celle a combustibile

Veicoli alimentati da idrogeno verde

Idrogeno verde nel trasporto ferroviario e pesante

Idrogeno verde nel trasporto marittimo e aereo

In conclusione si possono identificare numerose applicazioni che rendono la tecnologia attraente con l'ulteriore utilizzo delle energie rinnovabili.

Solo che per arrivare a questo punto, attualmente ci sono ancora diversi ostacoli da superare. Questi rendono difficile la diffusione e rallentano lo sviluppo del mercato di un'economia verde dell'idrogeno. Tuttavia, uno scambio di esperienze e l'identificazione di percorsi praticabili possono aiutare la diffusione di questa tecnologia sostenibile.

Alla prossima…

Michele Quaglia - Presidente Regionale Autoriparatori Confartigianato