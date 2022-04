Lavori al civico 69, stop all'apertura mattutina del viale degli Angeli

Nell’ambito degli interventi programmati e autorizzati per la posa dei nuovi sottoservizi per il nuovo complesso immobiliare in Viale degli Angeli 69 , dalla giornata odierna – lunedì 11 aprile - e sino a completamento dei lavori, diverse ditte avranno necessità di intervenire nell’area adiacente il civico n. 69, con interessamento ed attraversamento di tutto il tratto di carreggiata del viale e dei due controviali.

Pertanto, per motivi di viabilità e di sicurezza delle persone, in considerazione della tipologia dell’intervento e della particolare conformazione “ristrettezza della carreggiata” interessata dall’esecuzione dello scavo, sarà operativa in Viale degli Angeli la chiusura continuativa al transito veicolare (lungo il tratto compreso tra via Amedeo Avogadro al Santuario).

In deroga all’ordinanza di viabilità nr. 640/2020, a partire da martedì 12 aprile e continuativamente sino a completamento dei lavori previsto entro venerdì 15 aprile, NON si procederà alla riapertura temporanea al transito veicolare prevista, tra le ore 7:30 e le ore 9, dal lunedì al venerdì, operativa a partire dal mese di ottobre 2020.