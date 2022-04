Cuneo presenta il rendiconto di gestione 2021: l'avanzo di amministrazione supera i 29.000 euro

Chiuderà a 29.538.897,24 euro il rendiconto di gestione del Comune di Cuneo per l'anno 2021, presentato nella serata di ieri (lunedì 11 aprile) alla I^ commissione consiliare dalla vicesindaco e assessore al bilancio Patrizia Manassero (non presente nella sala consiliare del municipio, ma collegata da casa, per problemi di salute).



Il totale dell'avanzo di amministrazione - di poco inferiore rispetto a quello dell'anno precedente - vede 16.018.196, 64 euro come parte vincolata, 11.599.048,68 euro come parte accantonata e 340.770,44 euro dedicati agli investimenti. 1.580.881,48 euro la parte non vincolata.



Le entrate si attestano, come cifra totale, sulla cifra di 66.305.685,36 euro, di cui 13.123.985,56 e 9.796.675,36 euro provenienti da IMU e TARI, e circa 671.000 euro da multe e violazioni del codice strada.



Nel corso del 2021 sono stati utilizzati 9.300.000 euro di avanzo vincolato, 3.021.838,94 euro di avanzo libero e 658.160 euro della parte dedicata agli investimenti. L'avanzo di amministrazione applicato per spese correnti ammonta a 3.544.108,97 euro, ed è stato utilizzato per 1.536.792,08 euro all'emergenza sanitaria e per 562.860 euro alle manutenzioni ordinarie: tra le voci di spesa coperte da eventuali variazioni al bilancio - l'elenco riportato sulle slides della vicesindaca ne conta 17 - spiccano per entità i 5.385.247 euro per il progetto di riqualificazione della caserma Montezemolo e i 2.200.000 euro dedicati al progetto PINQuA (viene citato anche il Pebas, oggetto di commissione nella serata di mercoledì 13 aprile, per 250.000 euro).



In totale, le spese per il 2021 ammontano a 64.863.418,49 euro, un risultato in linea con quello degli anni precedenti. Che si compone di 12.273.035 euro di copertura del personale comunale - 314 dipendenti effettivi - , e dell'accensione di due mutui per 600.000 euro.



L'indebitamento della città si attesta sui 9.289.189,02 euro totali, ovvero 166,54 euro pro capite per abitante.



La ricognizione generale dedicata alle partecipate - costola importantissima del bilancio - verrà trattata come sempre a settembre in una riunione consiliare specifica ma, a differenza degli anni che vedevano il MIAC con i conti "in rosso", nel 2021 tutte le società presentano una situazione di positività economica.



Il rendiconto di gestione verrà presentato nel corso del consiglio comunale in programma per la fine del mese.