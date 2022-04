L'artista popolare Luigi Panero colpisce ancora: suo il simpatico papero in staffe di metallo e vernice

Chi non ricorda le figure in rotoballe che periodicamente compaiono lungo la strada provinciale che costeggia il capoluogo del paese? Opera sua, campione di inventiva e di riciclo.

Panero ci confida di avere sempre invidiato chi dal marmo, dal legno, dal ghiaccio riesce ad estrarre l'opera d'arte che in qualche modo é prigioniera al suo interno, come chi é capace di mettere nero su bianco i propri pensieri. Afferma di non ambire ad essere un poeta, un inventore o un artista. Certo che da ciò che abbiamo osservato non é che se ne discosti poi molto...