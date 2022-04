Racconti sotto l’Asta “Cinema” a Sant'Anna di Valdieri

Racconti sotto l’Asta “Cinema”: incontri con registi, scrittori, alpinisti, sportivi e altrettante proiezioni di documentari per raccontare la montagna, l’ambiente che cambia, gli sport estremi. Quattro sabati di aprile per rivitalizzare e animare Sant'Anna di Valdieri, Capitale alpinistica delle Alpi Marittime. L’iniziativa è organizzata dalla Proloco di Sant’Anna e Terme di Valdieri con la collaborazione di Parco delle Marittime, Ecomuseo della Segale, Comune di Valdieri, Ecoturismo in Marittime, Cai Cuneo, Guide alpine Global mountain. Proiezioni alle ore 20.30, sul grande schermo sotto la Tettoia dell’Ecomuseo della Segale. Ingresso gratuito.

Sabato 16 aprile. La Liste. Everything or nothing, di Eric Crosland documentario–avventura con Jérémie Heitz, Sam Anthamatten. Grandi skialper e amici intimi, Jérémie Heitz e Sam Anthamatten trovano e dimostrano tutta la grazia e bellezza nell’ azzardo del free ride. Seguili mentre partono alla ricerca delle vette e delle catene montuose più maestose che superano i 6000 metri per fare ciò che sanno fare meglio: sciare. Presenta Enzo Cardonatti appassionato di montagna e di cultura di montagna, specialista di sci ripido ed estremo, accademico del Gruppo Italiano Scrittori di Montagna.

Sabato 23 aprile. Climbing Iran, di Francesca Borghetti documentario con Nasim Eshqi.

Storia dell'Iraniana Nasim e delle sue difficoltà in patria per aprirsi una strada come free climber.

"Sguardo fiero, sorriso gentile e smalto rosa sulle unghie, la free climber iraniana Nasim Eshqi assapora boccate di libertà a ogni scalata. Così la ritrae Borghetti nel suo esordio, storia di un'atleta che apre una nuova via sulle Alpi. Nasim si arrampica non tanto per conquistare la vetta, quanto per lasciare a terra il velo, e con esso le restrizioni e i divieti del suo paese. Presenta Linda Cottino, ha diretto la rivista Alp e da sempre coniuga la passione per la montagna a quella per i libri. Oggi cura la rubrica di recensioni per la rivista mensile del Cai Montagne360. È autrice di "Qui Elja, mi sentite" e "Nina devi tornare al Viso", due libri dedicati a donne alpiniste. Con la giornalista dialogherà Elisabetta (Betty) Caserini, prima donna ligure ad ottenere ad ottenere l’abilitazione alla professione di Guida alpina.







Sabato 30 aprile. 14 vette: scalate al limite del possibile, di Torquil Jones.