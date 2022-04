La Polizia di Stato tira le somme del 2021: 82 arresti e 600 denunciati in stato di libertà [VIDEO]

C’è un anno di lavoro degli uomini e delle donne che operano per la Polizia di Stato in provincia di Cuneo nel lungo elenco di dati che compongono il rendiconto di attività 2021 diffuso nella giornata che segna il 170° anniversario dalla fondazione del Corpo.



A scorrerli si scopre allora che in quello che ha rappresentato il secondo anno di pandemia la Questura di Cuneo ha coordinato controlli che hanno portato all’identificazione di 49mila persone e la verifica di 32mila veicoli, con 579 denunce in stato di libertà e 82 arresti.





92 PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE

La divisione di Polizia amministrativa ha rilasciato 7.547 passaporti e 3.352 licenze per porto d’armi uso sportivo e uso caccia. Ancora più intensa l’attività dell’Ufficio Immigrazione: poco meno di 19mila i titoli di soggiorno rilasciati tra permessi e carte di soggiorno, mentre sono stati 92 i provvedimenti di espulsione e 17 gli accompagnamenti alla frontiera di cittadini extracomunitari irregolari (5 gli allontanamenti di cittadini comunitari). Ben 1.308 le richieste di protezione internazionale, in 477 casi relative a ospiti presso strutture di accoglienza.

DASPO WILLY DOPO RISSE A BRA, CUNEO E CAMERANA

Nel novero delle attività svolte dalla Polizia Anticrimine spiccano i 16 Daspo Willy, divieti di accesso temporanei cui il questore ha valutato di ricorrere nei confronti di soggetti che si erano resi protagonisti di risse avvenute presso locali pubblici di Cuneo, di Bra (in due occasioni) e di Camerana. Al fianco di questi si segnala l’emissione di 109 avvisi orali, 6 sorveglianze speciali, 11 rimpatri con divieto di ritorno e 12 ammonimenti.

1.800 GLI INTERVENTI SU CHIAMATE DI EMERGENZA

La Polizia Scientifica è stata impegnata con 101 sopralluoghi e 959 persone fotosegnalate mentre l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha operato con oltre 1.800 interventi su chiamate al numero unico di emergenza 112 e 663 denunce ricevute.





IL PRESIDIO SU STRADE, AUTOSTRADE E STAZIONI

Sono quasi 5.300 i servizi di vigilanza svolti dalla Polizia Stradale sulla rete di provinciali e sulle autostrade della Granda, col rilievo di 429 incidenti e 2.428 interventi di soccorso. La Polizia Ferroviaria ha invece effettuato 502 pattugliamenti in stazione e 151 servizi di scorta treni.





37 RESPINGIMENTI ALLA FRONTIERA

Altri 695 pattugliamenti (di cui 16 congiunti con la Polizia francese PAF), questa volta sulla fascia confinaria del territorio nazionale, hanno impegnato la Polizia di Frontiera Terrestre ed Area, con 37 respingimenti alla frontiera, mentre sono 53mila le persone transitate all’aeroporto di Cuneo-Levaldigi.

CONTRO LE TRUFFE INFORMATICHE

Di particolare interesse, infine, l’attività di Polizia Postale, con 193 denunce ricevute (64 delle quali per reati contro il patrimonio, per un danno economico di 2.334.854 euro) e somme recuperate per 1.800 euro. La stessa è stata impegnata in numerosi incontri nelle scuole, che sempre nello scorso anno si sono rivolti a 875 alunni, 7 insegnanti e 58 genitori.