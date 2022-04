Salmour, abusivo quel percorso fuori strada nel parco fluviale? Esposto a Comune, Carabinieri e Regione

Sabato 2 aprile il coordinamento delle associazioni ambientaliste del cuneese, Legambiente, Pro Natura, LIPU, Italia Nostra e Cuneo Birding ha inoltrato una segnalazione al comando dei carabinieri forestali, alla Regione Piemonte, al Parco Fluviale Gesso Stura e all'Amministrazione comunale di Salmour,con una relazione scritta e fotografica rispetto ad un probabile abuso del territorio naturale limitrofo all'alveo del fiume Stura che viene, dalle evidenti tracce riscontrate, utilizzato come percorso con motocicli e quad da fuori strada.

Scrivono i referenti delle associazioni, Bruno Piacenza, Domenico Sanino, Silvio Galfrè, Alberto Collida e Albino Gossmar: "In un recente sopralluogo abbiamo potuto verificare la presenza di una pista da motocross nel Comune di Salmour. La zona si trova sulla riva destra della Stura tra il viadotto della A6 ed una cava attiva.

Come è possibile vedere dalle immagini satellitari e dalle fotografie scattate in loco non ci sono dubbi sull’uso non saltuario del percorso."

Il terreno è ricompreso per la sua interezza nel territorio afferente al Parco Naturale Fluviale e l'assiduo utilizzo con mezzi motorizzati lo sta via via deturpando, minacciando nel tempo anche un boschetto di pregio adiacente.

Parallelamente il proprietario privato di una parte del terreno interessato ha da tempo depositato un esposto al comando di polizia locale dell'Unione del Fossanese, rilevando il medesimo abuso.

L'assessore all'ambiente e futuro candidato sindaco di Salmour, Roberto Salvatore: "Non si stratta, come scrivono le associazioni, di pista abusiva da motocross bensì di un utilizzo reiterato del terreno con mezzi motorizzati. Il proprietario non è per nulla contento della cosa e la nostra polizia locale ha una indagine in corso con l'intenzione di cogliere in flagranza quelli che presumibilmente sono cittadini non residenti".

Le associazioni ambientaliste suggeriscono anche come primo intervento una implementazione di segnaletica e cartelli di divieto con una indicazione precisa delle sanzioni cui chi si rende responsabile di tale non lecita attività è sottoponibile.