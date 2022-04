Federico Calzia alla guida del Pianeta Giovani di INSIEME

Cambio della guardia nel Pianeta Giovani della Galassia Granda dell’Associazione Insieme. Per motivi “anagrafici” a Luca Vender, imprenditore di Fossano, subentra Federico Calzia, classe 2000 e studente di Cuneo, che già ha ricoperto incarichi di rilievo, ma andiamo a conoscerlo meglio.

«Federico, sei un vero “millenial”, 21 anni compiuti da qualche mese: di cosa ti occupi?»

«Dopo aver frequentato il liceo scientifico Pellico-Peano a Cuneo, ora studio Giurisprudenza all’Università Bocconi a Milano, sono al terzo anno».

«Nonostante la tua giovanissima età, non sei nuovo a ricoprire ruoli direttivi, vero?»

«Vero, sono stato Presidente della Consulta Studentesca provinciale, dove per due anni abbiamo coordinato più di 40 ragazze e ragazzi e poi sono stato anche Presidente regionale delle Consulte, incarico molto importante per imparare a relazionarsi con le istituzioni. Questo fino a quando ho frequentato il liceo, poi testa rivolta allo studio!».

«Essere alla guida del Pianeta Giovani di Insieme è una “bella” responsabilità, considerando quanto questa associazione punti su di voi per il ricambio generazionale nella classe dirigente provinciale. Tu ne facevi già parte prima, come ti muoverai?»

«Adesso, come prima cosa, dobbiamo ampliare il nostro gruppo, che è composto da uno zoccolo duro di ragazzi e ragazze della mia età all’incirca, i “più grandi” sono da poco migrati in altri Pianeti tematici della Galassia. Poi cercheremo di avviare ulteriori percorsi di crescita, convegni su argomenti sensibili per i giovani e di attualità, per prepararci attivamente ad affrontare le opportunità e situazioni professionali ed amministrative locali».

«Per questo allora un grosso in bocca al lupo per la tua nuova avventura. Vuoi aggiungere qualcosa a conclusione?»

«Sì, vorrei ringraziare Luca Vender, il coordinatore uscente, per il percorso fatto in questi due anni, che ha raggiunto il suo culmine nel convegno che si è svolto a fine novembre scorso a Cuneo, e tutti i colleghi per i bei momenti di confronto e di svago condivisi. Ne approfitto infine per dire che, se qualcuno fosse interessato ad entrare a far parte del nostro Pianeta, può scrivere una mail a segreteria@associazioneinsieme.info oppure chiamando il 335/8150757».