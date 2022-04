Bitcoin (BTC) perde il 15% ed Ethereum (ETH) perde il 14% mentre Pac-Man Frog (PAC) è al centro della scena

Bitcoin (BTC) è sceso del 15% nelle ultime 24 ore, scendendo sotto i 40.000 dollari per la prima volta dal 15 marzo. Nel frattempo, Ethereum (ETH) ha perso il 14% del suo valore, scendendo sotto i 3.000 dollari per la prima volta dal 23 marzo.

Fa parte di una tendenza più ampia, con i mercati delle criptovalute che scendono dell'8,5% in 24 ore a 1,84 trilioni di dollari di capitalizzazione di mercato, secondo CoinMarketCap. Le fluttuazioni di prezzo sono un evento comune nel mercato delle criptovalute e, mentre Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) stanno perdendo valore, le nuove criptovalute che entrano nel mercato stanno ricevendo un'attenzione diffusa. Queste criptovalute includono Pac-Man Frog (PAC ), Aquasis Protocol (AQS), Apecoin e molti altri.

Ci sono migliaia di criptovalute, tuttavia, non tutte finiscono per costruirsi un nome. Quando si tratta di cercare criptovalute nuove e potenzialmente di successo, può essere estremamente difficile. Pac-Man Frog (PAC) ha dato il tono e sembra già riscuotere un notevole successo.

Perché Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) stanno perdendo valore?

Storicamente, il prezzo di Bitcoin (BTC) è stato correlato al prezzo di altre criptovalute. Tuttavia, il prezzo del Bitcoin sta diventando sempre più associato ai prezzi delle azioni. Allo stesso modo, anche i prezzi delle azioni sono soggetti a oscillazioni dei prezzi e, con la guerra tra Russia e Ucraina, ciò sta avendo un profondo effetto sull'economia e sulle azioni in generale.

Dopo essere sceso nell'ultima settimana, il prezzo di Ethereum (ETH) ha raggiunto un livello di supporto critico. Questo declino ha portato l'ETH a un bivio, segnalando che le cose potrebbero andare in entrambi i modi. Sarà un successo o un fallimento? Se la grande criptovaluta continua a vacillare, il token smart contract seguirà sicuramente l'esempio.

Il potere della rana Pac-Man (PAC)

Pac-Man Frog (PAC) è nato da un'idea unica di creare un token di comunità decentralizzato su Solana, che sta aprendo la strada al futuro del Web 3.0. I creatori affermano che:

'Il modello rivoluzionario di Pac-Man Frog è stato sviluppato da una sintesi di ricerca accademica ed esperienza del mercato finanziario. Abbiamo adottato metodi standard che sono stati testati in battaglia per servire la nostra flotta di servizi.'

Il concetto ha senza dubbio attirato l'attenzione di diversi investitori di criptovalute in quanto presenta una svolta diversa sulla tua tipica criptovaluta. Il mercato delle criptovalute è altamente competitivo e per distinguersi, i creatori stanno facendo del loro meglio per innovare la criptosfera.

Un'altra nuova criptovaluta che è ancora nella sua fase di prevendita è Aquasis Protocol (AQS) , e anche loro devono affrontare la stessa sfida di Pac-Man Frog (PAC). Aquasis Protocol ha una flotta di funzionalità principali, tra cui Aquasis Portal, Aquasis Protocol Web Application e Aquasis Widget & SDK.

Pac-Man Frog ha la missione di creare una comunità decentralizzata fornendo un'ampia gamma di servizi in un ecosistema in continua evoluzione. Ecco alcune delle interessanti funzionalità che Pac-Man Frog (PAC) intende fornire:

1. Launchpad semplice

2. Launchpad NFT

3. Aggregatore NFT

4. Mercato NFT di GameFi

5. Utenti a bordo di Crypto

Queste caratteristiche innovative rendono Pac-Man Frog (PAC) un promettente contendente nel gioco delle criptovalute. Mentre i classici come Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) saranno sempre prominenti nella criptosfera, il mondo delle criptovalute continuerà a svilupparsi ed evolversi. Pertanto, sia le nuove che le vecchie criptovalute devono assicurarsi di stare al passo con i cambiamenti.

Pac-Man Frog (PAC) sta tenendo il passo con i cambiamenti ed è sicuramente uno da tenere d'occhio.