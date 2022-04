Il trading di Bitcoin è un'impresa redditizia?

Il trading di criptovalute è tra i modi più popolari per investitori istituzionali e individui per fare soldi con Bitcoin. Comporta l'acquisto e la vendita di criptovalute a scopo di lucro. I trader sfruttano le fluttuazioni dei prezzi di Bitcoin per generare un flusso regolare di entrate. Tuttavia, la redditività di solito dipende da più fattori, tra cui la strategia di trading scelta, la quantità di Bitcoin scambiati e i tuoi obiettivi di investimento.

Sebbene il trading di Bitcoin sia un'impresa redditizia, comporta anche rischi unici che potrebbero rovinare l'intero portafoglio in un istante. Il seguente articolo esplora come massimizzare i profitti nel trading di Bitcoin.

Comprendere i movimenti dei prezzi di Bitcoin

I trader di Bitcoin sfruttano le disparità di prezzo sugli scambi di criptovalute per generare profitti marginali ogni giorno. Pertanto, comprendere i movimenti dei prezzi di Bitcoin è fondamentale per determinare i momenti più adatti per acquistare e vendere Bitcoin per guadagni sostanziali. Seguire le notizie e gli eventi del settore delle criptovalute è uno dei modi migliori per comprendere i movimenti dei prezzi di Bitcoin.

Diversi scambi di criptovalute forniscono anche grafici, analisi tecniche e persino aggiornamenti sulle previsioni dei prezzi di Bitcoin. Questo può aiutarti a capire le condizioni di mercato e anticipare i movimenti dei prezzi di Bitcoin, impedendoti di prendere decisioni emotive.

Scegli una strategia di trading adeguata con Bitcoin

La strategia che usi per scambiare Bitcoin determinerà anche la redditività. Esistono varie tecniche per il trading di Bitcoin, tra cui day trading, trend trading, hedging e HODL.

Il day trading comporta l'apertura e la chiusura di posizioni entro un solo giorno. Gli esperti raccomandano ai trader di utilizzare questo approccio per realizzare piccoli profitti dalle fluttuazioni dei prezzi a breve termine di Bitcoin.

I trader di tendenza acquisiscono posizioni in base alle tendenze attuali. Ad esempio, vanno a lungo quando il mercato è rialzista e a breve quando la tendenza è ribassista. Significa che penseresti di chiudere la tua posizione e aprirne una nuova se il movimento iniziasse a rallentare o ad invertirsi.

La copertura Bitcoin si riferisce alla mitigazione della tua esposizione al rischio prendendo posizioni opposte a quelle che hai già. I trader lo fanno ogni volta che sentono che i mercati si muovono contro di loro. L'hedging ti consente di compensare alcune o tutte le perdite sul tuo Bitcoin se il mercato diminuisce.

HODL comporta l'acquisto e la detenzione di Bitcoin a lungo termine. I trader possono mantenere i loro Bitcoin per settimane, mesi o anni, sperando di ottenere rendimenti sostanziali in futuro quando i prezzi dei Bitcoin saliranno. Puoi investire una quantità più significativa contemporaneamente o acquistare piccole quantità di Bitcoin in un periodo fisso. HODL è la strategia di trading più redditizia a causa della crescita prevista di Bitcoin, ma è adatta solo per gli investitori a lungo termine.

Diversi scambi di criptovalute consentono ai trader di scambiare strategie in base alle condizioni di mercato e agli obiettivi di investimento individuali. Tuttavia, le piattaforme di scambio centralizzate come bitiq.org/it/ sono restrittive e possono limitare le tue opzioni. Tuttavia, dovresti selezionare una strategia di trading se è adatta alle tue competenze, agli obiettivi di investimento e alle mutevoli condizioni di mercato.

Decidi come vuoi esporti a Bitcoin

Esistono diversi modi per ottenere l'esposizione a Bitcoin. Il modo più comune è acquistare Bitcoin direttamente da uno scambio di criptovalute. È ideale principalmente per coloro che vogliono la proprietà diretta di Bitcoin, ad esempio, i trader che utilizzano la strategia buy-and-hold. Puoi anche scambiare l'indice Crypto 10, che offre fino a dieci criptovalute significative, tra cui Bitcoin, in un unico scambio.

Per coloro che potrebbero non volere un coinvolgimento diretto con Bitcoin, il trading di derivati Bitcoin è il modo migliore per andare. Comporta principalmente speculare sul prezzo di Bitcoin con i CFD, andando lungo quando i prezzi aumentano e corto quando cadono. I CFD forniscono leva finanziaria, quindi devi solo depositare un margine per ottenere l'esposizione totale del mercato.

Nel complesso, Bitcoin è senza dubbio un'impresa redditizia. Tuttavia, devi comprendere i movimenti dei prezzi di Bitcoin, scegliere una strategia di trading adatta e modi per ottenere esposizione al mercato delle criptovalute per massimizzare i profitti.