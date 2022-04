Sotto l’Ala del Gusto, Cavour protegge i piatti della tradizione a base di razza Piemontese

Quale migliore occasione per organizzare una gita fuori porta e venire a Cavour per un assaggio di carne di razza Piemontese, con menù per tutte le tasche? Per due giorni, sotto l’ala, in centro paese, i pentoloni continueranno a gorgogliare, per portare nei piatti dei commensali un bollito alla piemontese, tradizionale, gustoso, fumante, e appena pronto. Domenica 24 e lunedì 25 aprile tra le arcate di Piazza Sforzini torna infatti l’Ala del Gusto, l’appuntamento con la buona cucina che impreziosisce il programma di Cavour Carne. L’iniziativa consente di gustare con una spesa contenuta i pregiati tagli di bollito, la ‘mitica’ battuta di fassona e gli hamburger di qualità del grande self service, in cui sarà possibile scegliere tra diversi piatti preparati dai macellai locali e dai volontari della ProCavour. Se il piatto forte sarà il bollito, cucinato sul momento, e a chilometri 0, il pasto comprenderà anche l’alternativa per vegetariani preparata con altre specialità locali come i formaggi artigianali e le antiche varietà di mele.

Dopo due anni di sospensione, a causa della pandemia, con Cavour Carne ritorna dunque la manifestazione organizzata dalla ProCavour e dal Comune di Cavour, che da più di vent’anni valorizza la filiera locale della carne di bovino di razza Piemontese. “Riprendiamo il cammino interrotto di un evento che si conferma come vetrina per il lavoro duro e quotidiano dei nostri allevatori, dei nostri macellai e dei nostri ristoratori – dichiara Sergio Paschetta, sindaco di Cavour –. Il nostro obiettivo è promuovere una filiera, dare un aiuto concreto e tangibile a chi lavora e produce nel nostro territorio”. “Una due giorni, cui si aggiungono le serate in anteprima del venerdì 22 e del sabato 23 aprile, immersi nella natura, nel cibo prelibato, nelle multicolori bancarelle – annuncia Marcello Bruno, presidente della ProCavour –, a cui parteciperanno anche i Comuni limitrofi perché, come già nella tradizione di Tuttomele, cerchiamo di fare squadra per promuovere il territorio nelle varie espressioni produttive e nei suoi aspetti culturali, naturalistici e storici”.

Dalle 11,30 alle 14,30, dalle 19 alle 22 di domenica 24 e dalle 11,30 alle 14,30, di lunedì 25 aprile, si potrà pranzare o cenare con la Piemontese sotto l’Ala del Gusto. I piatti in programma: prosciutto crudo di Cuneo, insalatina di mele, agnolotti alla piemontese, bollito alla piemontese, hamburger di carne di razza Piemontese con patatine fritte, formaggi misti, colomba ‘Bonifanti, con crema.

Chi invece preferisce un pasto in un ambiente più rilassato e raffinato, in qui giorni non avrà che l’imbarazzo della scelta: sono cinque, infatti, i ristoranti che proporranno un menù a base di carne piemontese, impreziosita dalle ricette degli chef locali.

Ma Cavour Carne non è solo buona tavola: tra un pasto e l’altro, ad esempio, si potranno visitare le macellerie e i negozi del paese, che rimarranno aperti l’occasione; ci si potrà inoltrare tre le bancarelle della Fiera di Primavera, disseminate nel centro storico; osservare da vicino gli animali della mostra zootecnica regionale organizzata dal Comune di Cavour e dall’Associazione Regionale Allevatori Piemonte.

Alcune iniziative, invece, porteranno i visitatori fuori dal centro paese: alla scoperta di alcuni allevamenti di razza bovina Piemontese sul territorio, a bordo di una navetta della Cavourese, e nelle stanze ricche di storia dell’antica Abbazia di S. Maria, dove sarà allestita la mostra ‘Di carni e di fiori, Viaggio nelle suggestioni enogastronomiche dell’antica Cavour’, e dove sarà possibile partecipare a visite guidate.

Non mancheranno le iniziative dedicate all’attività all’aperto, come il Pedibus, che porterà i suoi camminatori lungo il centro storico di Cavour con accompagnatori che sveleranno le tradizioni e le curiosità di una cittadina con oltre duemila anni di storia. Chi ama il verde invece potrà inoltrarsi sui sentieri della riserva naturale della Rocca di Cavour per una visita naturalistica guidata.

Il programma completo di Cavour Carne e delle sue anteprime: https://www.cavour.info/?page=5879