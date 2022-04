Alassio, si chiude con l'ennesimo sold out il Festival Nazionale della "Cucina coi Fiori" (Foto e Video)

Si è trasformata per quattro giorni da perla del Ponente a capitale italiana della cucina coi fiori eduli, Alassio, dove stamattina si è concluso il Festival Nazionale "Cucina coi Fiori".



L'ultimo appuntamento presso l'Istituto Alberghiero “Giancardi Galilei Aicardi” è stato il corso di formazione su questo particolare settore della cucina riservato a chef, operatori del settore e amanti della cucina con i fiori a cura dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza e Crea Sanremo, a cui hanno partecipato 50 allievi tra cui 2 classi dell'alberghiero alassino e 28 chef di cui due provenienti dal Trentino, due dalla Lombardia e quattro dal Piemonte, oltre ai restanti colleghi liguri.



A tenerlo sono stati Barbara Ruffoni, dirigente Crea Sanremo, Andrea Copetta, ricercatore Crea Sanremo, Marco Ravea azienda Rzero Albenga e Claudio Porchia, giornalista e direttore artistico del festival.



Quello conclusosi è stato un lungo fine settimana denso di appuntamenti tra degustazioni, show cooking, educational e incontri con chef, aziende, giornalisti, operatori del settore in grado di attirare un numeroso e appassionato pubblico registrando il sold out in tutti gli eventi e ponendo le basi per una seconda edizione nella Città del Muretto.



"Un'edizione straordinaria, un successo andato ben oltre i confini della città di Alassio, a dimostrazione del grande interesse verso un settore della gastronomia in espansione - è il commento entusiasta di Porchia, presidente dell'Associazione Ristoranti della Tavolozza - Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo della manifestazione, non solo gli chef e l'Istituto Alberghiero, partner davvero importante, ma anche Marina di Alassio e Gesco che hanno sostenuto l'iniziativa insieme all'Amministrazione comunale".



Nel video realizzato da Massimo Fornasier riviviamo questo grande successo di partecipazione di cui il nostro gruppo editoriale Morenews è stato media partner.