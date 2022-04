5.000 euro raccolti: a Dronero il successo della lotteria di Pasqua della scuola primaria di Oltre Maira

5 mila euro raccolti, che verranno raddoppiati dalla Fondazione CRC.

A Dronero è stata un vero successo la lotteria di Pasqua, organizzata dall'Istituto Comprensivo per il plesso di Oltre Maira (scuola dell'infanzia e scuola primaria) a favore del progetto 'Liberamente creo e cresco'.

Nell’ambito di un bando erogato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e con il supporto di "Rete del dono", il progetto prevede per l'anno scolastico 2021/22 la realizzazione di un'aula Montessori e di un'aula dedicata alle attività espressive. Nello specifico, i proventi della raccolta fondi saranno utilizzati per l’acquisto di arredi e materiali strutturati montessoriani e per l’allestimento di un'aula per la pittura con il metodo Stern.

Ad essere coinvolti tutti i cittadini. "Il risultato è stato raggiunto" - scrivono dall'Istituto Comprensivo - grazie alla collaborazione di tutti i genitori rappresentanti di classe e delle ditte e negozi che hanno offerto i 43 premi della lotteria: azienda agricola Ghibaudo, mobilificio Belliardo, pasticceria Bramardi, i negozi di Dronero coinvolti nell'iniziativa."

Si terrà presso la Scuola di Oltre Maira, mercoledì 13 aprile alle 18.30 l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria di Pasqua. L’estrazione verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook dell’Istituto Comprensivo di Dronero (https://www.facebook.com/Istituto-Comprensivo-Dronero-109655948204747).