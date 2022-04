Accoglienza, Cuneo continua a lavorare per i profughi ucraini: presto la firma del progetto provinciale con la Prefettura

Non solo i numeri del rendiconto di gestione 2021 hanno tenuto banco ieri sera (11 aprile) nella riunione della I commissione consiliare della Città di Cuneo: la vicesindaco Patrizia Manassero, responsabile dell'illustrazione del documento, ha anche realizzato un focus sulle politiche sociali messe in campo negli scorso 12 mesi, argomento che con il protrarsi dell'emergenza Ucraina hanno visto un dibattito accalorato tra consigliere e assessore.



A portare l'attenzione sulla tematica sociale è stata subito la consigliera Maria Luisa Martello, che ha chiesto informazioni sulla situazione dell'accoglienza e dell'integrazione di profughi e migranti sul territorio cittadino. Le ha fatto eco Luciana Toselli - candidata sindaca alle prossime elezioni comunali, come la Manassero -: "Sembra stiano per mancare i posti per le famiglie ucraine in città - ha detto -; oggi, una persona che conosco è andata al .MEET per segnalare il caso di una famiglia con tre figli che non trova sistemazione. Cosa si pensa di fare?"



"L’indirizzo nazionale prevede l’accoglienza per chi arriva da fuori paese tramite il sistema SAI, a cui i Comuni accedono a livello volontario, ricevendo fondi e mettendo a disposizione delle sistemazioni: quando i numeri superano il previsto, le Prefetture possono attivare i CAS, con gestione separata. L’accoglienza dei profughi ucraini ha una strutturazione ancora differente, che si basa sul sistema SPRAR e che ha visto l’attivazione dei CAS direttamente con i Comuni tramite convenzioni tra questi e la Prefettura" ha spiegato Manassero.



"A Cuneo abbiamo posizionato lo 'sportello ucraina' nel punto .MEET di via Leutrum - ha proseguito la vicesindaca - : qui, tutti i profughi possono avere le informazioni al loro primo arrivo. Accogliere è bellissimo, ma poi servono risorse per la vita quotidiana e un'organizzazione stabile che gestisca il tutto; per questo tra pochi giorni firmeremo con la Prefettura un progetto dedicato all'Ucraina che vede Cuneo come comune capofila. Inoltre, dato che i posti CAS sono già tutti occupati, abbiamo aderito al bando di ampliamento del progetto SPRAR: sono già partite le valutazioni delle famiglie che hanno dato la disponibilità a offrire delle case ai profughi, e i nuovi inserimenti non tarderanno ad arrivare".