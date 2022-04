Corsa in montagna: Sentieri Cervaschesi, Martin Dematteis e Francesca Ghelfi sugli scudi nella 21^edizione

Con la 21ma edizione dei Sentieri Cervaschesi (9,6km) di sabato 9 aprile ha preso il via il Campionato Regionale di corsa in montagna, articolato in tre prove: Cervasca (salita e discesa), Fabbrica Curone (AL) il 10 luglio (salita e discesa), Ceppo Morelli (VB) il 6 agosto prova conclusiva (sola salita).

La manifestazione organizzata dall’ASD Dragonero, valida anche come prima prova del Trofeo Eco Regione Piemonte (articolato in otto prove), era anche il 1° Memorial Antonella Giordanengo, in ricordo dell’atleta scomparsa lo scorso 28 febbraio.

Grande successo di partecipanti con 240 atleti al via e successi importanti in campo assoluto: Martin Dematteis (Sportification) e Francesca Ghelfi (Pod. Valle Varaita) si impongono infatti nettamente sugli avversari, dimostrandosi i padroni della corsa.

Martin Dematteis taglia il traguardo in 40:16 (39:29 il record del percorso di suo fratello Bernard), e si mette alle spalle con autorità i portacolori della Pod. Valle Varaita Manuel Solavaggione (41:47), Simone Giolitti (42:10), Giovanni Quaglia (42:30), con Nicolò Lora Moretto (GSA Valsesia) quinto assoluto e secondo junior al traguardo alle spalle di Giolitti.

Francesca Ghelfi taglia invece il traguardo in 46:26 (46:16 il suo record del percorso) in 18ma posizione assoluta. Sul podio femminile salgono poi Iris Baretto (Atl. Saluzzo) con 51:31 e Martina Chialvo (Pod. Valle Varaita) con 51:52. Al quarto posto l’atleta di casa Eufemia Magro (ASD Dragonero) con 52:32.

Nella prova juniores femminile, vittoria per Axelle Vicari (Sisport) in 16:21, seguita da Matilde Bonino (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) e Fabiana Valente (Pod. Valle Varaita).

Nella categoria allievi Alessio Romano (Atl. Roata Chiusani), al primo anno di categoria, con 15:08 ha la meglio su Gabriele Laurenti (Atl. Pinerolo) e Francesco Civallero (ASD Dragonero). Prima allieva a tagliare il traguardo Gaia Calcini (GSD Genzianella) in 21:14 davanti a Benedetta Brugiafreddo (Pod. Valle Varaita) e Ginevra Botta (GSD Genzianella).