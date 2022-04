Lpm Bam Mondovì: "forza Popu...il futuro ti aspetta!" Intervento chirurgico perfettamente riuscito per Alessia Populini

Intervento chirurgico perfettamente riuscito per Alessia Populini! La giovane e talentuosa schiacciatrice della Lpm Bam Mondovì, il cui cartellino è di proprietà della Agil Volley Novara, questa mattina si è sottoposta all'intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato e della saturazione del menisco del ginocchio sinistro. Un'operazione resasi necessaria dopo l'infortunio verificatosi nel match contro l'Hermaea Olbia dello scorso 23 marzo.

L'intervento si è svolto presso l'ospedale Niguarda di Milano. Per la giocatrice ora inizia un lungo periodo di riabilitazione che la riporterà in campo nel prossimo autunno. Rinnoviamo ad Alessia Populini l'augurio per una pronta guarigione. Ecco di seguito il comunicato congiunto della Lpm Bam Mondovì e della Agil Volley Novara:

La società LPM pallavolo Mondovì, in accordo con l’Agil Volley Novara, società di apparenza dell’atleta, comunica che Alessia Populini è stata operata questa mattina al Niguarda di Milano dal dottor Mirko Poli (ortopedico di fiducia del club di Novara).

L'intervento si è reso necessario per ricostruire il legamento crociato anteriore lesionato e suturare il menisco del ginocchio sinistro, a seguito dell’infortunio subito ad Olbia, lo scorso 23 marzo.

L'intervento è andato nel migliore dei modi e l'atleta nelle prossime ore inizierà già il proprio percorso di recupero, seguita dagli staff medici di Mondovì e Novara.

Un grosso in bocca al lupo ad Alessia!