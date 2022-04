Volley A1F. Incredibile Cuneo! La Bosca S. Bernardo batte l'Igor 3-1 e porta Novara alla "bella"

Incredibile Cuneo! La Bosca S. Bernardo trova la partita perfetta mandando in visibilio il pubblico del palasport battendo Novara 3-1 (25-22/22-25/25-21/25-15)e allunga la serie dei Quarti di finale alla "bella".

Una Cuneo quasi perfetta, neppure lontana parente della sbiadita e timorosa formazione che appena tre giorni prima era scesa in campo a Novara in gara1. Grintose, mai dome, le Gatte hanno interpretato nell'unico modo possibile la gara per battere uno squadrone come quello novarese: aggredire le avversarie fin dal primo momento.

La svolta nel primo set: sotto di otto punti (13-21) Signorile e compagne hanno trovato un incredibile parziale di 12-1 riuscendo a chiudere a loro favore il set 25-22. Di lì in poi è stata battaglia su ogni pallone, fino alla fine.

LA PARTITA. Primo break dell'incontro per Novara con Daalderop che mette a terra il punto del 2-4, ma Cuneo pareggia con Degradi e mette la freccia (5-4) con un muro di Stufi. Tre muri consecutivi novaresi riportano la Igor avanti di tre lunghezze e sul 12-9 Pistola è costretto a chiamare il suo primo time out. Al rientro in campo le sue ragazze ottengono il cambio palla, poi accorciano a -1 (11-12) grazie all'ace di Gicquel, ma Stufi è fermata a muro su una palla troppo a filo rete di Signorile (11-14). Arriva l'errore di Gicquel (11-15) e conseguentemente la seconda interruzione del gioco da parte del coach cuneese. Altro muro su Stufi, Novara scappa 11-16, poi va sul +6 (11-17) con Chirichella che piazza l'ace su Degradi. È di Karakurt il punto del 12-19. Le barricate di Novara sembrano invalicabili: Washington ferma Degradi (13-21), poi per Cuneo va al servizio Degradi e succede l'incredibile. Le Gatte recuperano subito due break grazie ad altrettanti punti messi a segno da Squarcini e Gicquel (16-21), poi sbaglia l'attacco Bosetti e sul punteggio di 17-21 coach Lavarini decide che è bene metterci una pezza chiamando time out. Ma Cuneo ora c'è e con il mani e fuori d Kutznetsova si porta a -3 (18-21). La battuta velenosa di Degradi continua a far danni alla seconda linea novarese: Squarcini gioca sulle mani del muro avversario, che non trattiene: 19-21. Il muro di Squarcini segna il -1 per Cuneo: 20-21 e secondo time out novarese. Il punto della parità arriva da Kutznetsova (21-21), ed incredibilmente quello del sorpasso (22-21) è opera di Degradi in battuta. La Bosca è inarrestabile: ancora Squarcini a muro (23-21), poi quello di Kutznetsova su Kalankurt per il set-ball biancorosso sul 24-21. Un parziale di 12-1 per la Bosca S. Bernardo. Cambio palla novarese, poi l'errore al servizio di Hancock porta le Gatte sull'1-0.

SECONDO SET. Sulle ali dell'entusiasmo Cuneo scappa 4-1 con un millimetrico tocco a muro trovato da Giovannini ed un muro di Stufi. Alice Degradi sbaglia un attacco e Novara torna sotto (4-3), ma le ospiti sono difficoltà e sul punteggio di 7-3 per Cuneo Lavarini interrompe il gioco. Sono ancora le padrone di casa ad incrementare il vantaggio: Novara doppiata sul 10-5, poi il muro di Stufi su Daalderop vale il 15-9. Un muro su Jasper e l'attacco di Washington rimettono in corsa la Igor che torna a -3: 15-12, time out di Pistola. va segno Herbots da posto2 e Bonifacio da posto4 con Novara che è ormai a -1 (15-14). Pistola cambia Giovannini con Kutznestosva, ma Stufi in attacco commette invasione e le due suadre tornano in parità (15-15). C'è il sorpasso novarese con Daalderop. 15-16, secondo time out per Pistola. Controsorpasso Cuneo con la seconda linea vincente di Gicquel (17-16), risponde Novara con Bosetti (18-19). Non si molla: ancora Cuneo avanti 21-20 con Kutznetsova, secondo time out di Lavarini. Arriva il break di Cuneo in un momento importante grazie alla pipe di Degradi (22-20), ma a questo punto Novara risorge piazzando un parziale di 5-0: pareggia su ace di Hancock, trova il nuovo vantaggio (22-23) fermando Kutznetsova a muro, poi arriva il set-ball Igo con il pallonetto di Karakurt (22-24). Chiude la battuta di potenza di Hancock.

TERZO SET. Novara avanti 1-4 con punto messo a terra da Karakurt seguito dall'errore di Giovannini, che lascia subito il posto a Kutznetsova. Arriva il quinto punto novarese che induce Pistola a chiamare time out, poi Daalderop porta le ospiti sull'1-6. Gicquel al servizio dimezza lo svantaggio cuneese (3-6), Signorile la imita dai nove metri per il -1 (8-9) mentre un pallonetto ed un attacco di Gicquel ribaltano la situazione con Cuneo in vantaggio 10-9. C'è il time out di Lavarini. Inizia un lungo braccio di ferro, che si sblocca con il muro di Squarcini su Bosetti: 20-18, secondo time out del coach novarese. Si riprende, c'è l'ace di Degradi per il 21-18 di Cuneo che arriva al set ball sul 24-21 cn punto di Kutznetsova, mentre Degradi porta le gatte sul 2-1 (25-20) con uno splendido lungolinea.

QUARTO SET. Il muro di Daalderop su Gicquel porta Novara avanti 3-5, ma la francese si riscatta e firma in attacco la parità (5-5), poi a muro quello del sorpasso (6-5). Degradi dalla linea di fondo trova l'ace del break (7-5), mentre il block del tandem Squarcini-Kutznetsova porta Cuneo avanti di 3 punti sull'8-5. Altro muro di Squarcini e sul 9-5 a Lavarini non resta che interrompere il gioco. Ma Novara è in difficoltà: un fallo regala il doppiaggio alle cuneesi che vanno sul 10-5 con un parziale di 7-0. Gicquel dalla seconda linea scava il solco (12-6), mentre Degradi da posto4 è inarrestabile: siamo 15-8. va a punto anche Zanette, appena entrata e sul 16-8 arriva l'ultimo time out di Lavarini. Spinta dal pubblico, lasquadra biancorossa arriva al match ball avanti di 9 punti (24-15, muro di Signorile). A chiudere è il diagonale vincente di Federica Stufi.

BOSCA S. BERNARDO CUNEO-IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-1 (25-22/22-25/25-21/25-15)

BOSCA S. BERANRDO CUNEO: Kutznetsova10, Degradi 16, Squarcini 14, Spirito (L), Giovannini 3, Zanette 3, Agrifoglio, Gicuqle 18, Signorile 2, Jasper, Stufi 12. ne. Caruso, gay. Allenatore: Pistola - CUNEO: ric. 55%, att. 38%, muri 14, aces 8, abtt. sb. 17, errori 27