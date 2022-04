Progetto Uliveto: la bellissima novità agli orti didattici di Dronero

A Dronero questa mattina, martedì 12 aprile, gli alunni della classe quarta della scuola primaria di Oltre Maira, hanno vissuto un'esperienza davvero unica.



Per quel bagaglio culturale oltre i libri, fatto di incontri, condivise ed arricchenti esperienze. Accompagnati presso gli orti didattici dalle loro maestre ed accolti dai volontari Geppetti dell'associazione dronerese Mastro Geppetto, i bimbi si sono infatti cimentati nel piantare gli ulivi.



Una pianta insolita per le nostre zone, anche se sopratutto negli ultimi anni è sempre più possibile vederla. A turno i più piccoli hanno aiutato i Geppetti, seguendo con molta attenzione tutti i vari passaggi della messa nella terra delle piante.



"Il progetto Uliveto nasce nell'ambito del Progetto Orti didattici della Riviera di Dronero - spiega Vilma Margherita Bertola, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Dronero - Coinvolge gli alunni delle classi quarte di Dronero Capoluogo e Oltre Maira e dell'Istituto Novaro di Imperia. La finalità del progetto prevede, attraverso la scoperta della coltivazione dell'ulivo e della raccolta delle olive, l'educazione ambientale e alla sostenibilità."



Venerdì 8 aprile, la dirigente scolastica insieme al presidente della Mastro Geppetto Gianpaolo Rovera con 4 volontari Geppetti, alle insegnanti referenti Barbara Garino e Claudia Ribero con 3 alunne rappresentanti del CICR delle classi quarte sono andati a conoscere la scuola ligure. Un viaggio emozionante, organizzato e possibile anche grazie alla collaborazione con l'istituto Alberghiero di Dronero che ha messo a disposizione un pulmino.



Ad Imperia l'ufficialità, l'inizio di una proficua collaborazione con l'Istituto Novaro: ben 14, gli ulivi donati direttamente da un vivaio di zona.



Posizionati ad eguale distanza l'uno dall'altro, sia verticalmente che orizzontalmente: da oggi chiunque, affacciandosi dalla terrazza del Caffè Torinese potrà ammirare questa bellissima novità, in una distesa di terra curata e ricca di importanti coltivazioni.