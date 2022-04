Al Castello di Fossano, Sabastiano Ramello ha presentato per la prima volta il suo romanzo "La maschera"

Al castello degli Acaja di Fossano si é tenuta martedì 12 aprile la primissima presentazione del thriller fantascientifico di Sebastiano Ramello, edito Echos, "La maschera".

Una storia ambigua di salvezza e di dannazione.

Una vicenda intricata e attualissima che prende spunto a piene mani dalla pandemia che flagella il mondo da un paio di anni per allargare la narrazione verso uno sviluppo originale e ben costruito.

C'è Wuhan e ci sono le armi biologiche. Ci sono i servizi segreti e l'incontro/scontro Oriente/Occidente.

Siamo nel 2017 e questi sono gli elementi di base: un segreto incontro tra scienziati in Cina, l'organizzazione per una spedizione americana alla ricerca di virus di contrabbando, un ispettore francese sulle tracce di un intrigo tra mafie internazionali. Ecco gli ingredienti da cui prende il via "la maschera", con molti elementi correlati alla stretta attualità e altrettanti riferimenti precisi ed evocativi alla tradizione storica e culturale cinese, di cui l'autore é fine conoscitore.

Sebastiano Ramello nasce nel 1973 a Fossano e fin da piccolo ha la possibilità di viaggiare in giro per il mondo. Prima l'Europa, in seguito il Messico e l'Asia. Gira l’India in lungo e il largo in compagnia della sua motocicletta, lavorando come fotoreporter. Visita il Nepal, Hong Kong e infine la Cina, dove coltiva il proprio interesse per le tradizioni del millenario paese. In seguito alterna soggiorni in Asia e in Nord America, collaborando a riviste enogastronomiche italiane e statunitensi. Oggi si dedica all'attivitá di scrittura, alternata a escursioni, sport e viaggi avventurosi. Allo scoppio della pandemia di Covid-19 si trovava in Cina.

Ha introdotto e interloquito con Ramello, coinvolgendo un pubblico ampio ed eterogeneo, la scrittrice e giornalista fossanese Laura Avalle.