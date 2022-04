Anche Garessio ha aderito al progetto +Api, oasi fiorite per la biodiversità

Anche il Comune di Garessio ha aderito a +Api, un importante progetto lanciato dalla Fondazione CRC e realizzato in collaborazione con la Fondazione Agrio, rivolto a tutti comuni della Provincia di Cuneo per aiutare e salvare le api.

Negli scorsi giorni è stata completata la semina delle due aree dedicate al progetto: i terreni sono stati preparati, seminati e rullati.

Nelle prossime settimane sarà realizzata anche un'aiuola presso l'area delle pista di pattinaggio.

L'obiettivo? Creare un'oasi di biodiversità.

Ai Comuni partecipanti Fondazione CRC consegna gratuitamente le sementi necessarie per la realizzazione dell’oasi fiorita, riconoscendo un contributo economico pari a 1.000 euro per la copertura delle spese di preparazione del terreno, semina e successiva manutenzione in capo ai singoli Comuni.

Inoltre gli esperti di Agrion sono a disposizione dei comuni partecipanti per approfondimenti tecnici.