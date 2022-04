Biblioteca: lavori in sala adulti, modifiche temporanee al servizio

La Sala Adulti della Biblioteca civica rimarrà chiusa per lavori di adeguamento alla normativa antincendio nelle giornate di martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 aprile 2022. Sarà comunque possibile restituire i libri presi in prestito nel box esterno (ingresso lato chiocciola blu) e ritirare sul portone le nuove letture, previa prenotazione via telefono o email, a seguito di ricevuta conferma.

Postazioni per lo studio e la lettura saranno disponibili in Sala Bambini, al pian terreno, compatibilmente con le attività già organizzate per i piccoli lettori.

Sempre attivo infine il servizio di prestito on line su sistema MLOL (Media Library on Line), con accesso gratuito per tutti gli iscritti e un catalogo aggiornatissimo, che comprende migliaia di e-book per tutte le età, audio-libri e contenuti digitali. Maggiori informazioni su come utilizzare il servizio sul sito del Comune di Bra, nell’area tematica dedicata alla biblioteca (link diretto: https://www.comune.bra.cn.it/it/page/mlol-media-library-on-line-la-procedura-per-l-acces), chiamando il numero 0172.413049 o scrivendo all’indirizzo e-mail biblioteca@comune.bra.cn.it.