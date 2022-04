Bra mette a bilancio contributi dal Pnrr per oltre 5 milioni di euro

Una rilevante variazione al bilancio di previsione tra i punti discussi dal Consiglio comunale braidese, riunitosi nella serata di ieri. "Una modifica molto importante", sottolinea il sindaco Gianni Fogliato, in quanto "abbiamo recepito interessanti contributi, in particolare legati al Pnrr. Sono dunque stati iscritti a bilancio 600mila euro per la riqualificazione di via Vittorio, 2 milioni per la riqualificazione di Palazzo Garrone e circa 3 milioni per riportare funzionante l’ex mattatoio di via Ballerini".



Ecco nel dettaglio gli altri principali contributi. Cinquantamila euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo per un progetto educativo legato ai giovani, 22mila dalla Compagnia San Paolo per iniziativa "Nati per leggere", da tempo organizzata dalla Biblioteca; 17mila dalla Cassa di Risparmio di Torino per la stagione teatrale. Diversi sono inoltre quelli che arrivano dalla Regione.

Oltre 13mila euro sono poi destinati al Salone del Libro per Ragazzi, e oltre 113mila per servizi alla prima infanzia, sia pubblici che privati. Dodicimila infine saranno utilizzati per calmierare gli affitti per inquilini morosi colpevoli. "Su questo fronte, la Regione fornisce già un altro contributo, i cui residui vengono destinati a chi ha dimostrato efficienza operativa nel loro utilizzo, come Bra fa ormai da anni", precisa Fogliato.



Infine, a favore dei servizi sociali territoriali andranno circa 70mila euro per il contrasto della violenza di genere e ci sarà inoltre un incremento di fondi dell’Asl: 150mila per persone in stato vegetativo e 85mila a livello generale, in particolare per minori e disabili.



Commenta il sindaco: "Tutto questo prova come la macchina dell’Amministrazione si sappia muovere bene sul fronte dei contributi. Tutti gli uffici stanno dando il loro apporto. Bra è già riuscita ad aggiudicarsi oltre 5 milioni del Pnnr, continuando sempre a lavorare sui bandi proposti dalla Regione e dalle fondazioni bancarie. Ringrazio inoltre l’Asl per il continuo dialogo con i Servizi Sociali Territoriali utile ad affrontare insieme in particolare i settori che si collocano tra il sociale e il sanitario".