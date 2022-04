Cuneo pensa alla rigenerazione dell'ex albergo "Cavallo Nero"

Si chiude con la segnalazione di due diversi interventi - uno su corso De Gasperi e uno sul centro storico della città - la storia della II^ commissione consiliare del "Borgna bis": nella serata di ieri (martedì 12 aprile) l'assessore Luca Serale e i tecnici comunali si sono incontrati con i commissari.



"Con stasera chiudiamo le sedute di II^ commissione della consiliatura - ha commentato l'assessore - . Ho lavorato con voi in maniera serena e proficua, anche se a volte le discussioni sono state aspre, nei toni: ringrazio la struttura tecnica che si è messa in gioco in questi cinque anni; senza il loro supporto non avremmo potuto sviscerare in maniera così chiara e approfondita diverse questioni".



Il primo dei due interventi all'ordine del giorno riguardava un piano di coordinamento - prodromico alla presentazione di una PEC - nel cuneo di terreno che si trova davanti alla caserma della Polizia stradale e dei Vigili del Fuoco, nell'area cuscinetto di corso De Gasperi verso la frazione San Rocco Castagnaretta. Un intervento non residenziale ma di natura produttiva/artigianale/commerciale la cui reale natura specifica ancora non è stato possibile chiarire all'amministrazione comunale.



Il piano di coordinamento si compone di tre comparti, che vedranno la realizzazione di una nuova rotatoria per risolvere i problemi di viabilità tra via Cascina Colombaro e via degli Artigiani e amplieranno la prima delle due strade. Si tratta di un'area di circa 42.000 metri quadrati totali.



Il secondo tema, invece, riguarda un intervento di rigenerazione urbana riguardante l'ex albergo "Cavallo Nero" tra via Seminario, via Amedeo Rossi e via Caraglio. Una zona a cui il PISU ha dato nuova linfa e che ha visto cambiare profondamente il proprio volto con importanti sviluppi su singoli immobili, sia pubblici che privati.



I proponenti sono i proprietari dell’immobile, che già nel 2017 hanno presentato un’istanza per il recupero, non accolta; la regia urbanistica locale e regionale, oggi, ha trovato uno sbocco con il subentro di nuove possibilità d’intervento. Ci si propone, quindi, di candidare l’intervento proposto per la demolizione e ricostruzione, consapevoli che vi saranno anche ricadute pubbliche, come il rifacimento dei marciapiedi di via Pascal e via Seminario e la rimessa in ordine di via Caraglio e via Amedeo Rossi. Inserita nell'intervento anche la riqualificazione del parcheggio nella parte contigua a corso Kennedy e in prossimità di piazza Foro Boario.