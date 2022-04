Dl Energia: Gastaldi (Lega), sostegno a piccoli comuni, ok odg

"Sostegno ai piccoli comuni che hanno intenzione di sostituire le caldaie obsolete degli edifici pubblici e di dotarsi di una mini rete di teleriscaldamento, non sempre conveniente da realizzare per l'azienda appaltatrice quando si tratta di allacciare poche utenze. Bene l'approvazione dell'ordine del giorno al decreto Energia, a mia prima firma, che impegna il governo in questa direzione. Con questo incentivo, sfrutteremo le biomasse da filiera corta delle nostre vallate e spegneremo i riscaldamenti alimentati per esempio a gasolio".





Lo dichiara il deputato della Lega e sindaco di Genola, Flavio Gastaldi, primo firmatario dell'odg approvato.