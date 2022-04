I Battuti Bianchi ed i Battuti Neri di Bra a Villafalletto per il “Mortorio Pasquale” [FOTO]

La loro storia comincia nel buio del Medioevo, tra ordini sacri ed antiche eresie da combattere. Di quei tempi lontani, le confraternite religiose conservano oggi un decisivo ruolo sociale, insieme ad una pletora di simboli, abiti e rituali che sono un patrimonio di cultura e di memoria.

Tra i sodalizi tuttora in attività troviamo la Confraternita della Misericordia di Villafalletto, comunemente chiamata “La Nera” risalente al 12 gennaio 1622. L’occasione per celebrare i 400 anni di vita è stata la serata di martedì 12 aprile in cui è andata in scena l’edizione 2022 del solenne “Mortorio Pasquale”.

Ogni anno, il martedì sera della settimana Santa che precede la Pasqua, si svolge la processione della sepoltura del Cristo Morto e ogni quattro anni la celebrazione avviene in forma solenne secondo il protocollo del 1715. La rievocazione storica, inserita e pubblicata tra le iniziative di maggior risalto a livello regionale, è un vero e proprio rito sacro a cui partecipano oltre 400 figuranti in costume, una tradizione che viene tramandata di padre in figlio.

Il rettore Davide Bressi e la rettrice Lucia Dotta hanno ringraziato il Comune per il sostegno economico e logistico nella realizzazione evento, tutti i volontari e in particolare i confratelli con più esperienza: Pierangelo Bertaina, Gino Falcone e Aurelio Massano, perché essendo le memorie storiche del gruppo hanno trasmesso nozioni e preziosi insegnamenti per la realizzazione dell’iniziativa.

A rendere onore all’evento tante autorità del territorio, tra le quali il presidente della provincia di Cuneo Federico Borgna, l’onorevole Monica Ciaburro, il sindaco di Villafalletto Giuseppe Sarcinelli e Giovanni Quaglia presidente della Fondazione CRT.

Alessandro Tonietta, professore di educazione artistica ed esperto di storia locale, raccontando le origini della Confraternita e della Sacra Rappresentazione, ha spiegato che si tratta di un fenomeno storico, culturale, religioso e spirituale. Le radici sono molto più antiche, affondano nella tradizione popolare del Medioevo. Il Mortorio Pasquale villafallettese è un rito processionale tipico dell’età barocca: è un funerale, o meglio “entierro”, in grande stile, ma comunque un momento di sofferenza ed è parte delle radici del paese.

La cronaca della manifestazione è da brividi. Al calar della sera, le vie si sono illuminate con globi veneziani, lumini e candele, mentre un silenzio carico di fede e suggestione è stato interrotto solo dal suono dei tamburi e dai passi del corteo, partito con bandiere e stendardi dalla chiesa della Confraternita intitolata a San Giovanni Decollato.

Un fiume di confratelli e incappucciati vestiti con il camice nero hanno accompagnato il centurione a cavallo, angioletti ed angeli cantori tra le luci delle torce a vento, la cantoria maschile e la banda musicale, che ad ogni crocevia del paese ha intonato mottetti.

E ancora confratelli incappucciati che hanno portato la testa di San Giovanni Battista su un prezioso vassoio, sergentini a cavallo, un numeroso gruppo di prelati guidati dal vescovo di Cuneo, monsignor Piero Delbosco, ad accompagnare il Cristo Morto deposto sul catafalco, portato a spalle e protetto da un sontuoso baldacchino.

A seguire la riproduzione della Santa Sindone e il parroco don Marco Giubergia con la reliquia della “Santa Croce”, scortata da Carabinieri in alta uniforme, ufficiali a cavallo e le tre Marie con le consorelle che hanno portato la statua della Beata Vergine Addolorata. Quindi le vedove in lutto e tutta la Confraternita femminile, soldati e incappucciati, la Maddalena con il gruppo delle Orfanelle consolate dal simulacro dell’Angelo Raffaele con il legno della croce. In coda al corteo funebre le autorità ed i fedeli in preghiera.

I Battuti hanno attraversato un percorso, di circa due chilometri, partito dalla sede confraternale in corso Umberto e proseguito in via Vittorio Veneto, piazza Mazzini, via Roma per poi fare ritorno nuovamente nella chiesa della Nera, epicentro della morte e sepoltura del Cristo nel sepolcro, mentre sul sagrato ha risuonato il mottetto “Vexilla Regis” dalla banda e dalla cantoria maschile, appositamente composto nell’anno 1786.

Alla cerimonia erano presenti anche i Battuti Neri ed i Battuti Bianchi di Bra che hanno portato nelle vie del paese la testimonianza della loro storia. C’è in questo appuntamento un aspetto confessionale, di devozione, ma anche un richiamo alla vitalità ed all’importanza nel territorio di queste pie associazioni. Nate nell’arco di lunghi secoli seguendo le regole della carità cristiana, attualmente sono centri pulsanti per le attività di solidarietà. Ma tra i loro compiti più affascinanti, c’è quello di preservare e tramandare una cultura popolare fortissima. Sono le preghiere, i canti, l’incedere notturno delle processioni, il senso di sacra rappresentazione e della festa che accompagna i passaggi influenzati dai codici dell’arte barocca.

Ma sono anche le tradizioni perdute o quelle che ancora raccontano vocazioni antiche, come la Confraternita della Nera di Villafalletto, l’Arciconfraternita della Misericordia, la Confraternita della Santissima Trinità di Bra e le altre Confraternite ospiti dell’appuntamento:

Santa Croce di Sant’Albano Stura, Santa Croce di Cuneo, Santa Croce di Andonno, San Dalmazzo e Croce di B.S. Dalmazzo, Gonfalone di Dronero, Pietà di Savigliano, Misericordia di Bene Vagienna, Misericordia di Cuneo, San Eligio di Fossano, Santissima Annunziata di Busca, Santissima Trinità Battuti Rossi di Fossano, Santissima Trinità e Santa Croce di Gravia (Biella), Compagnia di Bartolomeo Santuario di Cussanio, Compagnia San Giovenale di Fossano, Misericordia di Torino, Santissimo Sepolcro di Seborga (Imperia), Santissima Sindone di Maddalene e Santissimo Sudario di Torino.