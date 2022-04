Limone sui fondi per i comuni alluvionati nel 2020: "Ci serviranno per le urgenze. Ma spero siano un primo acconto"

“Dei più di tre milioni richiesti ne abbiamo ricevuti poco meno di due. Ci serviranno per iniziare a realizzare e completare le opere d’urgenza, ma spero davvero siano soltanto un acconto perché non sono sufficienti”.



Non è del tutto soddisfatto Massimo Riberi, sindaco di Limone Piemonte, dei fondi PNRR stanziati dallo stato come pacchetti a sostegno dei comuni alluvionati nel 2020. Il territorio ha ricevuto 850.000 euro per il ponte della strada ex mineraria in collegamento tra la SS20 e il piazzale Nord, 150.000 euro per il ponte di regione Santa Caterina, 182.390 euro per il ripristino del parcheggio di San Sebastiano, 250.000 euro per il ripristino del tratto di via Romana e 400.000 euro per la sistemazione del Rio Panice.



“Sulla sola strada Romana ci erano stati promessi due milioni e mezzo – continua Riberi - . E non si pensi che quanto finora ottenuto con gli interventi realizzati lo si sia raggiunto con facilità: son sempre a battere cassa tra Regione e Protezione Civile, ogni giorno. Ma i computi dietro le cifre definite dalla Regione sono vecchi di un anno, e gli aumenti imprevisti dell’ultimo periodo faranno sicuramente la loro parte”.



Riberi ha commentato anche i risultati della CIG del primo aprile, in cui è stato approvato il progetto di ponte in valle Roya a campata unica di 70 metri con arco rovesciato sopra, cioè il progetto 5 (ma senza la rotonda chiesta dai francesi in un primo tempo). Nella CIG, però, sono stati chiesti gli approfondimenti relativi all’indagine geologica: “Mi risulta difficile immaginare che si sia presentato un progetto senza le sufficienti indagini, con un anno e mezzo di tempo a disposizione” ha detto il sindaco.



“A fine mese si terrà la riunione in Prefettura proprio sul tunnel di Tenda – ha aggiunto - . Abbiamo visto che, dopo una settimana di stop, i camion della ditta sono tornati a circolare; il commissario Prisco mi ha parlato di un’interruzione temporanea per la segnalazione di una roccia friabile e la realizzazione, quindi, delle necessarie opere di consolidamento. Adesso il problema dovrebbe essere superato ma secondo me non si stanno raggiungendo i metri al giorno preventivati. Speriamo si riesca a recuperare: voglio credere alla buona volontà dell’azienda, ma ho diverse perplessità”.



Infine, un accenno allo stato dell’arte della ferroviaria Cuneo-Ventimiglia. “Nell’incontro che ci ha visti partecipare insieme agli assessori regionali Gabusi e Berrino, alla PACA, al Prefetto di Cuneo e a quello di Nizza è stato deciso per l’aggiunta di una coppia di treni oltre le due attuali. Che speriamo di vedere attiva già nell’orario estivo”.