Lo Sciolina Snow Club di Murazzo traccia un bilancio della stagione e dà l'appuntamento al prossimo autunno

L'associazione sportiva dilettantistica Sciolina Snow Club di Murazzo ha concluso la stagione invernale relativa alle proprie attività e ha fatto un resoconto ai soci e ai sostenitori sottolineando l'importanza di aver potuto comunque ricominciare dopo un anno di assoluta pausa dovuto alla pandemia.



Sciolina Snow Club è attiva da diciotto anni e ha come obiettivo l'avvicinamento di bambini, giovani e adulti, di Fossano ma non solo, all'uso degli sci e agli sport invernali.



Nel messaggio l’attuale presidente Riccardo Mina e il suo direttivo richiamano i termini usati in apertura di stagione per sollecitare alla ripresa delle attività il proprio nutrito seguito di adulti e bambini con parole come “resilienza”, “rinascita”, “coraggio” e “speranza”. E ancora: "Abbiamo soprattutto sottolineato e percepito la voglia generalizzata di una normalizzazione della situazione e ci è parso giusto puntare sulla 'stagione del ritorno'."



Disegnano un quadro positivo e di orgoglio per averci provato e aver ottenuto, in un anno comunque anomalo, dei numeri importanti in termini di attività e di partecipazione: "(...) guidati dai motti 'chi fa sbaglia' … e 'crederci sempre...mollare mai' ...siamo giunti sin qui; felici e orgogliosi di quanto fatto. Consci di aver certamente mancato in qualcosa e sbagliato in altro. La cosa importante però è che l'abbiamo sempre fatto in buona fede per Sciolina."



È esplicitamente sottolineato dalla organizzazione che la situazione è andata migliorando, ma la partenza di stagione non vedeva certezze all'orizzonte, come è stato un po' per tutte le realtà associative. Nonostante ciò, e nonostante una serie di vicissitudini anche personali - sottolineano dal direttivo - sono stati programmati, forse con un po' di incoscienza, quattro intensi mesi. "Ma d'altronde chi non risica non rosica!", si legge nella comunicazione ai soci. Concludendo poi con la certezza che la stagione sia andata molto bene, nonostante la penuria di neve.



Non mancano in calce i ringraziamenti: alla Lift di Limone Piemonte per aver saputo mantenere con fatica una presenza di neve costante, all’équipe e ai maestri che vi fanno capo e coordinano i corsi di sci di Sciolina Club.

E soprattutto agli iscritti vecchi e nuovi: "Il terzo e più importante ringraziamento va a tutti voi, popolo e branco Sciolina! A voi che ci avete rinnovato ancora una volta la vostra fiducia! A voi che avete nuovamente partecipato numerosi alle nostre iniziative! A voi che ci avete dato una mano sempre, comunque e dovunque! A voi il nostro grazie più sincero".



La lettera si conclude con un moto di orgoglio per essere riusciti, come direttivo, a trasmettere a tutti i sostenitori uno spontaneo sentimento di collaborazione e cooperazione, che in qualche modo dà la carica per promettere una nuova futura stagione 2022/2023 ancora più intensa e coinvolgente.