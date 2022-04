Nuova viabilità a Scaparoni: Alba firma accordo con l'Anas per la nuova rotonda

Località Scaparoni: dove ora si intersecano la statale 231 e la provinciale 275, all’altezza del passaggio ferroviario e del semaforo, ci sarà nel 2023 una nuova rotonda con nuovi innesti stradali per favorire le vie che si congiungono nella zona. Un intervento, che dovrebbe costare poco più di un milione di euro, atteso da anni (la prima convenzione con l’Anas era scaduta nel 2009), e che darà un nuovo volto al passaggio delle auto in entrata e in uscita dalla frazione in direzione Alba e Bra.



Il traffico, che qui si sviluppa in modo notevole, in base ai dati delle telecamere che “contano” le vetture che ogni giorno transitano su queste strade, sarà così gestito diversamente, e dovrebbe correre in modo più fluido, con conseguente diminuzione degli incidenti e delle code.



Il 21 aprile il Comune di Alba sottoscriverà la convenzione con l’Anas per la realizzazione del progetto, la cui bozza definitiva è ormai pronta, e l’opera è già stata inserita dall’Anas nel loro piano di interventi.



L’assessore alle opere pubbliche Massimo Reggio dichiara: «Sia il Comune che l’Anas avranno compiti ben precisi. Il Comune si prenderà carico della progettazione esecutiva della rotonda, di cui è già stato assegnato il progetto, dal valore di 70 mila Euro, ad uno studio tecnico che si è aggiudicato la gara dello scorso anno. Ci vorranno circa sei mesi di studio, ed altri tre mesi che l’Anas avrà a disposizione per richiedere eventuali modifiche. Si stima che probabilmente i lavori potranno iniziare verso la fine del 2023».