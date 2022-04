Nuovo polo logistico del freddo di Fossano: il consiglio approva all'unanimità il progetto

Il progetto di realizzazione del nuovo polo logistico del freddo di Fossano convince - all'unanimità - il consiglio comunale.

Nella scorsa serata la discussione ha trovato banco nella sala consigliare. L'ipotesi di costruzione di una struttura di 50.000 metri quadri che sorgerà tra via Ceresolia e la tangenziale - avanzata dalla proprietà del terreno, la Caredio, e i realizzatori e costruttori della Logistica Hub spa - ha convinto anche le opposizioni (schiaratesi invece strenuamente contro l'idea di realizzarvi un polo logistico Conad).

La struttura accogliera 60 nuovi posti di lavoro - pena il versamento di un contributo di 8.000 euro se così non dovesse essere - e dovrà essere realizzata entro il 2026. Una proposta esaminata a lungo in commissione urbanistica e che prevede l'eliminazione di una strada che non verrebbe più utilizzata, e il ritorno alla destinazione produttiva di 11.000 metri quadri che l'azienda dovrà poi dismettere al Comune per realizzare uno spazio verde e un parcheggio dedicato.