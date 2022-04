Nuovo polo scolastico di Cuneo, Boselli contro Borgna e Manassero: "Da loro fretta calcolata, ma niente programmazione"

Federico Borgna e Patrizia Manassero - sindaco e vicesindaco del Comune di Cuneo - come "specialisti della fretta calcolata": li definisce così Giancarlo Boselli, candidato sindaco alle elezioni amministrative in programma per giugno per la lista "Indipendenti".

Il cuore del post pubblicato sulla sua pagina Facebook è il progetto di realizzazione del nuovo polo scolastico per le superiori, che andrà a sostituire l'attuale Provveditorato agli studi. L'abbattimento, secondo Boselli, è stato deciso soltanto "spendere in fretta i 16 miloni del PNRR, senza confronto e programmazione".

"Il tempo per ragionare c'era ma il sindaco ha presentato ai consiglieri comunali un progetto di fattibilità di un nuovo polo scolastico per le superiori lasciandolo vergognosamente passare - prosegue il candidato sindaco - . Un contenitore per poi andare a fare gli altri interventi necessari nelle altre strutture scolastiche. A due mesi dalle elezioni ci possiamo permettere tutto! Ma che confronto? Vi informiamo, come sull’ospedale, come su piazza Europa, come su 70 varianti al piano regolatore. Supponenza e prepotenza ammantate da falsa gentilezza e umiltà di facciata".