Quale futuro per i giovani della Valle Stura? I risultati del “world cafè” di Yepp

Si è concluso molto positivamente il dibattito aperto alla cittadinanza, proposto lo scorso 2 aprile dall’Associazione Yepp Valle Stura, che ha visto il coinvolgimento attivo di moltissimi giovani di tutta la Valle Stura e non solo.

Ѐ stato proposto il “world cafè”, un metodo di confronto in piccoli gruppi, per ragionare sul futuro della valle. Grazie alla continua rotazione attraverso i tavoli di discussione proposti, ogni partecipante ha potuto prendere parola, dare voce ai propri bisogni e suggerire tematiche d’intervento. Tra le più sentite: la valorizzazione del territorio, l’aggregazione giovanile e le opportunità lavorative in valle.

Nella convinzione che il cambiamento parta da chi vive sul territorio, attraverso il protagonismo giovanile e la cittadinanza attiva, l’Associazione Yepp Valle Stura è ora intenta a raccogliere e trasformare concretamente i risultati di questo dibattito nella stesura del Piano Operativo 2022/2023.

L’Associazione Yepp Valle Stura, nata a febbraio 2018, è composta da giovani residenti in Valle. Si impegna, con la supervisione di Yepp Italia e la collaborazione dell’Unione dei Comuni della Valle Stura, della Fondazione CRC e della Compagnia di San Paolo, all’ideazione e alla creazione di iniziative, eventi, spazi, in cui i giovani della Valle possano condividere esperienze, acquisire competenze e concretizzare i desideri di miglioramento del territorio.

L’obiettivo dell’associazione è quello di creare una rete efficace tra giovani della Valle Stura e gli enti pubblici e del terzo settore per lavorare ad un effettivo sviluppo della comunità.

Per informazioni: https://www.facebook.com/yeppvallestura/ - https://www.instagram.com/yeppstura/ - yeppvallestura@gmail.com