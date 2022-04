Referendum sulla Giustizia, al voto il 12 giugno. Cosa potrebbe cambiare? Ce lo spiega l'avvocato Alessandro Ferrero

Quesiti complicati, tecnici, per addetti ai lavori. Sui quali gli italiani sono chiamati ad esprimersi con un SI' o con un NO. Difficile che si possa raggiungere il quorum. E ancor più difficile votare in modo consapevole.

Abbiamo deciso di dedicare una puntata a questo tema. Ospite di Barbara Simonelli, a QUARTA PARETE, l'avvocato cuneese Alessandro Ferrero, penalista.

Ferrero ha illustrato i cinque quesiti, cercando di dare una sua lettura sulle eventuali conseguenze in caso di abrogazione.