San Michele Mondovì si colora con le uova di Pasqua

Le vie del comune di San Michele Mondovì si vestono a festa per il periodo pasquale. In questi giorni la Pro Loco ha addobbato i punti più caratteristici del paese con tante uova colorate realizzate da volontari.

"Volevamo trovare un modo simpatico di augurare una serena Pasqua a tutti" - spiegano dalla Pro loco - "Prossimamente ci si concentrerà su come agghindare il comune per accogliere al meglio il passaggio del Giro d'Italia, dato che in via Angelo Nielli sarà predisposto un traguardo volante dedicato al fondatore della Gazzetta dello Sport e ideatore del Giro d'Italia Eugenio Camillo Costamagna, Sanmichelese doc".