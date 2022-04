Scavi sul viale degli Angeli: si realizzano i "sottoservizi" per gli alloggi che sorgeranno al posto di Villa sarah

Termineranno il prossimo 15 aprile i lavori in corso sul Viale degli Angeli, all'altezza del civico 69, dove si stanno facendo gli scavi per la realizzazione dei "sotto servizi" del nuovo complesso immobiliare. Tubazioni e cavi, detto in altre parole

Così si legge sull'autorizzazione affissa al cantiere.

Il nuovo complesso immobiliare è quello dove sorgeva Villa Sarah, edificio di fine '800 abbattuta lo scorso luglio 2021 per lasciare posto a sei edifici residenziali a due piani, il complesso Les Nouvelles, con 24 alloggi di pregio, progettati dallo studio Kuadra di Cuneo, al quale è stata affidata anche la progettazione dell'edificio di corso Dante 47 e del grande complesso Atlas, in via XX Settembre, sempre nel cuore del capoluogo.

Su Villa Sarah ci sono stati anni di raccolta firme, petizioni, un ricorso al Consiglio di Stato, poi respinto, e tante tante polemiche.