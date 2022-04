Una dolce Pasqua di Pace per gli alunni della scuola d'infanzia, primaria e secondaria di Monforte d'Alba: il Comune ha consegnato le uova

Per una Pasqua più dolce e nel segno della Pace. L’amministrazione comunale di Monforte d’Alba questa mattina (13 aprile) ha visitato i bambini della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria del paese, ed ha consegnato loro le uova pasquali come regalo.

«Abbiamo incontrato gli alunni - dichiara il sindaco Livio Genesio – per consegnare loro le uova di Pasqua come simbolo di Pace e di dolcezza. Due aspetti che in questo periodo storico sono un pò spazzati via dai freddi venti di guerra ma che noi tutti cerchiamo di allontanare facendo capire come, anche in questi piccoli gesti, c’è tanto calore umano e voglia di stare uniti.

È stato un bel momento di aggregazione con loro e le maestre, e vedere i loro sorrisi ci ha riempito il cuore di gioia. Erano presenti anche i bambini ucraini che sono ospiti di alcune famiglie di Monforte che ringrazio per il loro impegno e la loro sensibilità nell’averli accolti con le loro mamme.



Come amministrazione siamo soddisfatti che questa iniziativa, inventata da noi, sia simbolo di unione e di felicità. Auguro a tutti buona Pasqua e felice Pasquetta, e vi aspettiamo in paese per la “Pasquetta della Saracca”, evento di successo organizzato dalla Pro Loco».