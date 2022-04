Avrebbe accoltellato il macellaio dopo una lite, l'imputato: "Si è fatto male da solo"

Sarebbe accaduto nel 2020, in una macelleria di Ceva, l’episodio portato alla luce al Tribunale di Cuneo che vede un uomo imputato di lesioni. Stando alla ricostruzione fornita in aula, M.C. avrebbe colpito con un coltello un suo collega macellaio (parte civile) a seguito di un diverbio in azienda: “Mi ha tagliato sul braccio -ha riferito la presunta vittima-. Poi mi ha inseguito perché voleva sfregiarmi in volto. Mi ha passato il coltello davanti al viso e solo l’intervento di un altro collega ha evitato che mi colpisse”.

Nel corso dell’ultima udienza, un testimone ha riferito di non aver visto nulla e nemmeno di aver sentito rumore. L’imputato si è difeso dalle accuse mossegli dalla parte civile: “Mi stava facendo perdere tempo sul lavoro. A me serviva la pompa per lavare la carne. Se fosse arrivato il padrone del macello se la sarebbe presa con me. Ho preso la gomma e l’ho portata nella mia postazione e ho iniziato a pulire. Poi lui è arrivato, ha iniziato ad urlare. Sul lavoro utilizziamo dei guanti di ferro. Io il coltello sempre con la punta rivolta all’interno. Lui si è avvicinato per prendermi la pompa e si è tagliato da solo. Quella ferita non è grave. Se avessi voluto fargliela così, avrei dovuto prendergli il braccio e con calma inferirgliela. Lui ha detto bugie contro i me. Non so perché. Mi ha fatto perdere il lavoro”.



Il 27 maggio la discussione.