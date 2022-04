Borgo, Demonte e l'intera Valle Stura perdono Silvano Taricco, fine cultore e divulgatore della loro storia

Borgo San Dalmazzo e la Valle Stura perdono Silvano Taricco, uno dei cultori più appassionati della loro storia, autore di molti testi in cui ha provato, nella sua "seconda" vita da storico non accademico, a raccontare personaggi, vicende, territori, riuscendoci peraltro perfettamente.

Epocale, tra le altre cose, la sua assidua e minuziosa ricerca sulla tramvia della Valle Stura. Dipendente FIAT e insegnante di tecnologia meccanica da una parte e fine ricercatore di accadimenti storici locali e abilissimo divulgatore dall'altra, Taricco nacque nel 1934 a Borgo San Dalmazzo, trascorrendo la propria infanzia a Demonte, dove il papà Luigi svolse per anni la mansione di Capostazione della storica via ferrata leggera Cuneo-Demonte, gestita dalla società Fratello Vigna-Taglianti di Borgo San Dalmazzo.

Frequentò i primi anni di scuola in piena Seconda Guerra Mondiale, proseguendo in seguito gli studi a Mondovì e poi a Torino, dove entrò nella Fabbrica Italiana Automobili Torinesi.

Fu verosimilmente dal padre che apprese la storia di Demonte e della Valle Stura, approfondendola e scrivendone per tutta la vita.

E proprio a Demonte si trasferì a seguito del pensionamento, intensificando la sua "altra" attività, la ricerca della risposta a tanti dove, come, perché maturati nel suo animo per l'amore che da sempre ha provato per quella che riteneva la sua valle e che fino ad allora aveva potuto coltivare solo durante le sue villeggiature estive.

Fu anche amministratore della cittadina, ricoprendo per un periodo la carica di vicesindaco del primo cittadino Mario Bertoldi.

Ampia la sua produzione scritta, fu tra i fondatori nel 1998 della rivista Marittime dell'editore Mauro Fantino di Borgo San Dalmazzo, con il quale collaboro anche per i suoi altri scritti: "il tranvai di Demonte" del 2001" "Gente di Demonte" del 2003 e i successivi quaderni monografici dedicati a personaggi e storia locale. Suo anche il volume del 2006 sulla viticoltura storica della valle Stura.

Per il suo editore Mauro Fantino "aveva una capacità comunicativa rara e una precisione quasi maniacale. La sua passione per la storia della valle è stata la sua principale caratteristica per tutti gli anni in cui abbiamo collaborato. Lo ritengo un pilastro portante della rivista Marittime per la quale ha scritto decine di articoli!"

Il presidente dell'Unione Montana Valle Stura Loris Emanuel si rammarica di non aver avuto l'occasione di approfondire la conoscenza con l'uomo Silvano Taricco, avendo conosciuto e apprezzato invece la sua produzione scritta e avendo ascoltato, da valligiano, tantissime parole di stima e complimenti per Taricco.

Laura Porracchia, già vicesindaco e poi sindaco di Demonte lo ricorda con affetto: "un amico che ho conosciuto tanti anni fa, una persona innamorata della Valle Stura, con una capacità incredibile di trasmettere questo suo sentimento agli autoctoni come ai turisti. Grazie alla sua competenza storica, è stato preziosissimo per l'amministrazione come minuzioso conoscitore della Demonte sotterranea e dunque valido consulente nei rapporti del Comune con la Soprintendenza. Mancherà molto a tanti valligiani!"