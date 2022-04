5 migliori modi per editare le tue foto con Watermarkly

Siamo certi che anche tu, almeno una volta nella tua vita, hai avuto l’esigenza di editare i tuoi scatti, ritagliare le foto online e modificare ogni loro aspetto in pochi e semplici click. Purtroppo, nella maggior parte dei casi, tutto ciò non è possibile oppure è possibile farlo ma con numerose limitazioni che ti faranno desistere.

Come fare? A quale software affidarsi? Abbiamo pensato di mostrarti 5 modi per editare le tue foto con Watermarkly nelle righe che stai per leggere. Si tratta di un software davvero intuitivo che può essere utilizzato anche da chi non ha molta pratica e dimestichezza con questa tipologia di programmi.

Inoltre, è completamente online. Ciò ti eviterà dei fastidiosi download sul tuo dispositivo che non faranno altro che occupare ulteriormente la sua memoria.

5 modi per editare le tue foto

Aggiungere la filigrana sul tuo iPhone

Editare un’immagina significa tante cose, ad esempio, una di queste è quella di aggiungere la filigrana. La filigrana è un elemento che ti consente di evitare che la tua immagine e il tuo scatto venga rubato e usato in maniera impropria. Le filigrane svolgono anche il ruolo di brandizzare il tuo scatto in maniera tale che sia sempre riconoscibile. Sull’app iPhone di Watermarkly, troverai tutti gli strumenti necessari per personalizzare la tua filigrana con una vasta libreria di 926 caratteri e oltre 33 effetti.

Come ritagliare una foto

Come anticipato, modificare una foto significa anche semplicemente ritagliarla. Ma come farlo nella maniera più semplice possibile? Ci sono tante foto che possono essere ritagliate: foto personali, un’immagine a tema, un’immagine commerciale per la pubblicità, etc.

Watermarkly è un editor online che ti consente di ritagliare immagini nel modo più semplice possibile attraverso uno strumento semplice da utilizzare. In primo luogo, puoi ritagliare un’immagine a cerchio oppure rettangolo selezionando anche quali sono le proporzioni che desideri. Puoi anche scegliere di allineare l’orizzonte e selezionare l’angolo di rotazione dell’immagine. Infine, puoi ridimensionare l’immagine e aggiungere una filigrana.

Ritaglia un’immagine in un cerchio

Non è sempre semplice effettuare un perfetto ritaglio a forma di cerchio. Invero, la maggior parte dei software di editing online non ti consente di effettuare questa tipologia di ritaglio in maniera semplice e immediato. Il cerchio da una sensazione di morbidezza, calma e rilassamento. Ecco perché le foto tonde sono sempre più utilizzate.

Con Watermarkly non dovrai scaricare alcun tipo di software per ritagliare in questa maniera la tua foto. Ti basterà navigare online e scegliere Ritaglia foto dall’elenco delle opzioni a tua disposizione. Poi, carica l’immagine da qualsiasi sorgente e scegli la forma corretta per ritagliare la foto. Determina la posizione del cerchio e il gioco è fatto.

Comprimere un’immagine

Oggigiorno la qualità degli scatti effettuati tramite le fotocamere degli smartphone è davvero alta. Ciò potrebbe comportare che il peso delle immagini che si ottengono sia troppo elevato per essere caricato sul web. Ecco perché è importante trovare dei software semplici da utilizzare che ti aiutino a comprimere un’immagine nel tempo minore possibile. Comprimere la tua immagine non comporterà una diminuzione della sua qualità. Quindi, puoi star certo che il tuo scatto rimarrà perfetto come lo hai realizzato.

Aggiungere del testo

Infine, uno strumento di editing online che si rispetti non può ignorare la possibilità di inserire del testo all’interno dell’immagine. Anche in questo caso si tratta di una pratica molto diffusa che è sempre più apprezzata da chi decide di condividere i contenuti sui social media. Si tratta di un modo per comunicare in maniera più approfondita un certo messaggio e per mantenere costante l’attenzione dell’utente sull’immagine stessa.